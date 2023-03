Centro de dados inteligente, construindo um futuro ecológico | Huawei revela as 10 tendências principais das instalações de centros de dados

Compartilhe Facebook

A Huawei realizou recentemente a conferência ‘Top 10 Trends of Data Center Facilities’ (10 Tendências Principais das Instalações de Centros de Dados), com o tema “Smart DC, Building the Green Future” (Centro de Dados Inteligente, Construindo o Futuro Ecológico). Fei Zhenfu, presidente do Domínio de Instalações de Centros de Dados da Huawei, divulgou um documento técnico em que descreve as tendências das instalações de centros de dados da Huawei que visam promover o desenvolvimento sustentável no setor de centros de dados.

Segundo o Sr. Fei,àmedida que a busca mundial de computação continua crescendo exponencialmente na era da inteligência digital, haverá um surto na construção de centros de dados. Para alcançar a neutralidade de carbono, o setor deve dar prioridadeàconservação de energia,àredução das emissões de carbono, eàtransformação ecológica. Isto apresenta desafios e oportunidades. Com base em sua experiência e conhecimentos do setor, a Huawei identificou as seguintes 10 tendências:

Tendência 1: Baixo Carbono

Os centros de dados irão adotar soluções ecológicas e de baixo carbono bem como usar fontes de energia limpa como a energia fotovoltaica, eólica e hidroelétrica para minimizar sua pegada de carbono. Até 2027, é esperado que o uso de energia ecológica exceda 50%. Serão implementadas soluções e tecnologias avançadas de conservação de energia, como recuperação de calor residual, para melhorar a eficiência energética de centros de dados e as taxas de recuperação.

Tendência 2: Sustentabilidade

Serão introduzidos novos indicadores de sustentabilidade para centros de dados, incluindo a utilização de energia renovável, eficácia da utilização de água (Water Usage Effectiveness, WUE), eficácia da utilização de carbono (Carbon Usage Effectiveness, CUE), eficácia da utilização do espaço (Space Usage Effectiveness, SUE), eficácia da utilização de rede (Grid Usage Effectiveness, GUE), taxa de recuperação de materiais, e emissões de contaminantes ao longo da vida útil, para além da eficácia da utilização de energia (Power Usage Effectiveness, PUE) existente.

Tendência 3: Implementação Rápida

Os centros de dados devem ser rapidamente implementados para satisfazer as crescentes exigências informáticas, com períodos de construção que reduzem de 12 a 6 meses ou menos.

Tendência 4: Alta Densidade

À medida que o desempenho do chip e o consumo de energia melhoram, a demanda por centros de dados de alta densidade irá aumentar. Os centros de dados em nuvem se tornarão a corrente principal e a cooperação diversificada em computação se tornará a norma. A densidade de potência padrão por rack de TI aumentará de 6-8 kW para 12-15 kW até 2027. A densidade de potência em centros de supercomputação e computação inteligente alcançará 30 kW ou mais.

Tendência 5: Elasticidade

Os futuros centros de dados serão mais flexíveis em relação às atualizações, com uma geração de instalações que respaldam a evolução de energia ao longo de duas a três gerações de equipamentos de TI. Um projeto padrão facilitará a implantação sob demanda e a expansão da capacidade elástica.

Tendência 6: Pré-fabricação

A arquitetura pré-fabricada e simples enfrentará desafios como longos períodos de construção e operações e manutenção complexas enfrentadas pelos centros de dados tradicionais. No futuro, um edifício de centros de dados abrigará mais de 1.000 racks e um campus alojará mais de 10.000 racks. O projeto pré-fabricado reduzirá o período de construção de um centro de dados de 1.000 racks de 12 a 6 meses, permitindo a entrega rápida e a implantação sob demanda.

Tendência 7: Integração de Armazenamento e Backup

A energia renovável e o armazenamento de energia serão necessários para centros de dados que consomem muita energia. As implantações de sistemas de armazenamento de energia (Energy Storage Systems, ESSs) nos centros de dados integrarão sistemas de energia de backup a curto prazo para participar da regulação de frequência e da redução de picos, melhorando a estabilidade da rede elétrica. A redução de picos também melhorará a eficácia da utilização de rede (Grid Usage Effectiveness, GUE) para que mais racks de TI possam ser implantados, a fim de aumentar a receita.

Tendência 8: Refrigeração Distribuída

Um sistema de refrigeração distribuída usa fontes de refrigeração para cada sala de dados e adota uma configuração de redundância, conforme necessário. No futuro, os sistemas de refrigeração distribuída substituirão gradualmente a refrigeração centralizada como a solução preferida para grandes centros de dados, devido a sua arquitetura flexível e alta confiabilidade.

Tendência 9: Operação e Manutenção Inteligentes

A operação e manutenção inteligentes são essenciais para melhorar o uso e a confiabilidade dos recursos de centros de dados. As operações inteligentes determinarão automaticamente o status dos ativos de centros de dados para maximizar o valor dos ativos. A manutenção inteligente identificará falhas e otimizará a conservação de energia em tempo real para melhorar a eficiência de O&M, obtendo a manutenção preditiva e uma eficiência energética otimizada.

Tendência 10: Segurança e Confiabilidade

Com o avanço da digitalização e da inteligência, os centros de dados fortalecerão a confiabilidade de seu hardware, a segurança do software, a resiliência do sistema, a segurança, a privacidade e a disponibilidade. As tecnologias de IA implementarão a manutenção preditiva em componentes, dispositivos e sistemas a nível de hardware. A defesa hierárquica será fornecida a nível de software. Uma combinação de medidas de software e hardware aumentará a confiabilidade dos centros de dados.

No futuro, a Huawei fortalecerá a inovação tecnológica para liderar o desenvolvimento do setor e oferecer produtos e soluções mais competitivas, a fim de construir uma base digital sólida para um futuro mais ecológico e com baixo carbono para o setor de centros de dados.

Para mais informações, faça o download do Documento Técnico sobre as 10 Tendências Principais das Instalações de Centros de Dados em https://digitalpower.huawei.com/attachments/index/06be6a70172444d1a84f88b8e0db5c29.pdf

