Como cuidar da pele em dias mais quentes

* Por: DINO - 24 de março de 2023.

A chegada da estação mais quente do ano se iniciou com o solstício de verão, que ocorre anualmente no dia 21 de dezembro. Na astronomia, o evento representa o posicionamento do sol em relação à Linha do Equador, que tem como consequência a maior iluminação de um dos hemisférios do planeta Terra. O fenômeno acontece no início do inverno também. De acordo com o calendário de 2023, o verão vai terminar no dia 20 de março, e justamente nesta estação que é necessário redobrar os cuidados com relação à exposição ao sol.

Uma pesquisa do Instituto de Cosmetologia de Campinas (SP) revelou que em 2022, 71% da população brasileira afirmou que não utiliza o protetor solar diariamente. Esse estudo consultou 1.871 pessoas dos 27 estados do país, e já teve seis edições desde 2015. O percentual é o maior desde 2017.

Ainda de acordo com a pesquisa, 55% das pessoas não sabem a quantidade certa de protetor solar, que deve ser aplicada sobre a pele contra os raios solares, UVA e UVB. O estudo mostrou que uma das causas pelo abandono à proteção da pele é o alto preço do produto.

Segundo o Dr. Jeferson Dessotti, CEO do Doutores da Estética, as pessoas podem se preparar para a estação de muitas formas. “É importante estar com a pele preparada e hidratada para que os danos causados pelo sol sejam o mínimo possível”, afirma. “Nesse sentido, o uso de hidratante e principalmente protetor solar são fundamentais para manter a pele cuidada e protegida”.

Os protetores solares favoritos dos brasileiros

O Instituto de Cosmetologia de Campinas revelou na pesquisa de 2022 que os fatores de proteção solar (FPS) preferidos pelos consumidores são os de 30, 50 e 60. Além disso, 57% das pessoas que utilizam protetor não reaplicam ao longo do dia, e 52% não usam filtro solar em dias nublados.

O primeiro relato da eficácia dos protetores solares foi feito por Friedrich Ellinger em 1934. O cientista realizava a determinação da dose eritematosa mínima na pele protegida e não protegida utilizando ambos os antebraços, lâmpada de mercúrio e propunha um coeficiente de proteção que decrescia em valor na medida em que a proteção aumentava.

O Dr. Dessotti comenta que a exposição solar excessiva pode trazer danos imediatos e danos tardios à pele. “Os imediatos são queimaduras e manchas. Já os tardios são melanoses solares e até câncer de pele. Por tudo isso, o uso de protetor solar e a exposição em horários onde o sol está mais ameno é o ideal. A aplicação de vitaminas na pele também traz essa proteção”.

Como proteger a pele contra a luz solar

O estudo também trouxe outros dados comportamentais dos brasileiros em relação ao uso da proteção dos raios solares. 46% dos entrevistados se expõem ao sol apenas pela manhã, por acreditarem ser o horário mais seguro. Além disso, 12% utilizam roupas como barreiras de proteção, e 10% das pessoas ouvidas pela pesquisa consultaram um dermatologista para indicação de melhor filtro. “Tanto os hidratantes como os protetores devem ser indicados por um profissional especializado que vai avaliar sua pele e direcionar os produtos mais adequados”, ressalta o CEO da Doutores da Estética.

Quem se planeja para curtir as férias de verão deve se atentar às recomendações de cuidado com a pele. O Dr. Jeferson Dessotti comenta que a limpeza de pele e a realização de procedimentos como skinbooster são uma alternativa para hidratação profunda e preparo da pele para essa época mais quente. “Para quem se expõe por muitas horas ao sol é fundamental, além do uso do protetor, utilizar cremes pós-sol e hidratantes”.

Ele ressalta que a utilização de água termal também ajuda quem não se expõe tanto ao sol. Nesse caso, o uso do hidratante e do protetor solar são fundamentais. É preciso lembrar, ainda, da importância da ingestão de muita água.

Para saber mais, basta acessar: doutoresdaestetica.com.br