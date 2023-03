Custom Brasil participa da Autocom 2023 na próxima semana

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 24 de março de 2023.

Com o varejo passando por mudanças que são o resultado de uma série de avanços tecnológicos, muitos varejistas já perceberam as inúmeras possibilidades que a tecnologia pode auxiliá-los no âmbito dos negócios aumentando sua competitividade.

A empresa italiana Custom participa da 21ª edição da Autocom, evento que acontece de 28 a 30 de março, no Expo Center Norte, em São Paulo, reunindo fabricantes e desenvolvedores do mercado de automação e varejo do Brasil.

Em sua quinta participação na feira, a Custom Brasil segue sua estratégia em satisfazer a crescente demanda por automação de serviços, com equipamentos personalizados ao gosto do mercado. Apostando em soluções para automação, a Custom Brasil destaca na feira seus terminais PDVs, Impressoras não fiscais, Caixas Registradoras, Balanças, Terminais Mobile, Leitores de código de barras e Kiosks de autoatendimento.

Em meio a resultados positivos atingidos no último ano, quando a empresa cresceu 30% da área de POS em relação a 2021, a Custom Brasil aposta em seu recém-lançado Programa de Canais Custom 4Partner, voltado para Revendas e ISV’s e planeja estreitar, formalizar e engajar o relacionamento dos canais com a marca durante o evento.

O programa se baseia em níveis de parceria diferentes, de acordo com o modelo de negócios e as competências específicas de cada empresa e oferece requisitos e benefícios diferentes para cada nível, de acordo com o crescimento e valores faturados. Por meio de vendas abrangentes e assistência técnica; ferramentas de marketing e suporte técnico, o canal terá o necessário para fornecer tecnologia e conhecimento para seus clientes, juntamente com suporte global.

Conforme Isac Berman, Gerente Comercial Senior da Custom Brasil: “Durante o evento, o importante para Custom Brasil será estreitar o relacionamento e apresentar as novidades aos nossos parceiros de Software e Revendas, que cada vez mais acreditam na marca. Nosso programa de canais busca atrelar a assistência necessária ao nosso parceiro, com o objetivo de apresentar uma nova experiência de compra do cliente. Temos a confiança de poder ser uma opção de fornecimento ao mercado local”, explica Berman.

Seguindo as tendências tecnológicas e necessidades do mercado, a marca apresenta na feira um mix de soluções, como sua linha de impressoras térmicas, desenvolvida para os setores de varejo e hospitalidade. As impressoras se adaptam a qualquer ambiente de ponto de venda, e são equipadas com uma cabeça de impressão de longa duração e guilhotina automática para corte parcial ou total, auxiliando nas atividades diárias dos operadores de negócios, para uma melhor experiência de compra dos clientes no caixa.

Outra tendência no mercado de varejo que será apresentada na Autocom são as soluções em PDV All-In-One, pensadas para quem dispõem de pouco espaço físico. Consciente da forte aceleração da integração de dados no varejo, a Custom Brasil também apresentará sua família de scanners de código de barras, desenvolvida com base em mercados em que a leitura dos dados é a ponto de partida do processo de digitalização.

Prevendo uma expansão da oferta, aumento de produção e conquista de novos mercados, que estão se consolidando através do “one stop shopping”, a Custom Brasil embarca soluções de automação comerciais voltadas para os mercados de estacionamentos, hospitais, check-in’s em aeroportos, bares e restaurantes, entre outros, através de impressoras térmicas, máquinas de autoatendimento e automação no varejo.

“Nossa participação tem como objetivos a construção de imagem, contato com os tomadores de decisão da indústria, bem como apresentar e demonstrar nossos produtos e soluções, apresentar protótipos para feedback do mercado e incrementar a confiança de todos como um fornecedor local com ética de comportamento, e garantia de parceria sempre”, finaliza Berman.