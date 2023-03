Investimento em Big Data cresce no meio corporativo

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 24 de março de 2023.

Big Data é um termo que serve para descrever dados estruturados e não estruturados que são tão grandes que não podem ser processados usando os métodos de processamento tradicionais. O uso dessa estratégia de tratamento de dados pode envolver algoritmos de computação de alto desempenho para trabalhar com esses dados e extrair informações úteis. Essas informações podem ajudar as empresas a tomar decisões assertivas sobre o produto ou serviço que estão oferecendo.

Segundo a Pesquisa “Data and AI Leadership executive survey”, realizada em 2022, pelo New Vantage Partners, 97% das organizações respondentes estão investindo no uso de dados de forma estratégica, por meio de soluções e plataformas. Desse total, 91,7% afirmaram que seus investimentos em tecnologia de dados estão aumentando.

Para Matheus Lúcio Carvalho da Costa, especialista há mais de 10 anos em Desenvolvimento de Softwares, esse cenário demonstra o crescimento do interesse por parte das organizações, para realizarem um tratamento dos dados eficiente. “As empresas estão progressivamente direcionando investimentos focados em soluções Big Data nos seus principais setores, com objetivo de obter análises e resultados mensuráveis”, afirma.

De acordo com a “Pesquisa Sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas Empresas Brasileiras”, publicada em 2022, realizada pela TIC empresas, que analisou sobre os determinantes do uso de Big Data em empresas brasileiras, a análise de Big Data vem sendo considerada central na economia digital, visto que grande parte da atuação das organizações virá da capacidade de criar informações relevantes baseadas nos dados a fim de tomar decisões mais qualificadas. Para fomentar mais sobre esse cenário, Matheus Lúcio responde a algumas perguntas e comenta sobre a efetivação da Big Data.

Considerando as informações apresentadas, como você avalia a importância que a Big Data vem adquirindo nas organizações?

Matheus Lúcio: A utilização do Big Data no meio corporativo é vista de forma cada vez mais positiva, uma vez que as empresas estão percebendo que os dados podem ser uma fonte valiosa de insights para o negócio. A análise de grandes conjuntos de dados pode ajudar as empresas a tomar decisões mais informadas e a identificar possíveis oportunidades de crescimento, podendo reduzir riscos e possibilitando o aumento da eficiência. Além disso, o Big Data pode ajudar as empresas a se tornarem mais ágeis e adaptáveis às mudanças no mercado, tornando-as mais competitivas.

De que maneira o Big Data pode ser usado em tomadas de decisões empresariais?

Matheus Lúcio: Pode ser aplicada de forma estratégica em diversas áreas dentro de uma organização, principalmente no que tange às tomadas de decisões empresariais, tais como: Análise de dados de vendas para identificar tendências de mercado e insights sobre comportamento do consumidor; análise de dados de produção para identificar gargalos e ineficiências no processo produtivo; análise de dados financeiros para identificar oportunidades de investimento e redução de custos; análise de dados de marketing para entender o desempenho de campanhas publicitárias e identificar oportunidades de crescimento; e análise de dados de logística para otimizar rotas de entrega e reduzir custos de transporte.

Para a implementação de um processo de tomada de decisões com base em Big Data, quais são as melhores ferramentas e estratégias que podem ser usadas para tal propósito?

Matheus Lúcio: Acredito que os recursos e estratégias que podem ser utilizadas para a utilização do Big Data em tomadas de decisões empresariais incluem: plataformas de análise de dados, como Hadoop, Spark e Apache Flink; ferramentas de visualização de dados, como Tableau, Power BI e QlikView; Algoritmos de Machine Learning e Inteligência Artificial, para análise preditiva e identificação de padrões em grandes conjuntos de dados; e modelos de negócios baseados em dados, como o Data as a Service (DaaS), para monetizar dados coletados por empresas.

Além da utilização de recursos Big Data, o que mais as organizações devem observar ao implementar essa estratégia de tomada de decisão?

Matheus Lúcio: É importante lembrar que a utilização do Big Data deve ser feita de forma ética e responsável, garantindo a privacidade e segurança dos dados dos clientes e colaboradores. Além disso, é preciso ter em mente que a análise de dados é apenas uma parte do processo de tomada de decisões empresariais, e que é necessário combinar a análise de dados com a experiência e o conhecimento de gestores e especialistas do negócio para obter resultados consistentes e confiáveis.