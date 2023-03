Laserfiche reconhecida como empresa de grande desempenho em relatório de analistas independentes sobre provedores de plataforma de conteúdo

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 24 de março de 2023.

Laserfiche, líder em fornecer SaaS de gerenciamento de conteúdo inteligente e automação de processos de negócios, foi nomeada uma empresa de grande desempenho no The Forrester Wave™: Content Platforms, Q1 2023. A Laserfiche foi um dos 13 fornecedores avaliados em função da solidez de sua estratégia e oferta atual.

A Laserfiche obteve a classificação mais alta possível em sete critérios:

Aplicativos Empacotados

Pesquisa

Gerenciamento do Ciclo de Vida

Recursos de Desenvolvedores

Ferramentas de Design / Desenvolvimento de Aplicativos

Modelo Comercial

Extração Inteligente de Documentos

Segundo o relatório, “a Laserfiche fez a transição com sucesso de seu histórico de mais de 30 anos em gerenciamento de conteúdo a uma plataforma SaaS moderna com um conjunto bem equilibrado de serviços para proporcionar uma ampla gama de aplicativos verticais e horizontais. Sua visão de produto tem como foco uma integração mais profunda de análises, fontes de dados estruturadas e IA/ML, priorizadas para se alinhar às necessidades de seus aspectos verticais bem definidos.”

O relatório também declara: “Organizações, incluindo empresas maiores, que buscam uma plataforma de conteúdo SaaS com grande foco em automação e governança, além de uma visão de percepções e análises mais profundas referentes ao conteúdo, devem considerar a Laserfiche.”

A Laserfiche oferece uma abordagem de nuvem para gerenciamento de conteúdo empresarial (ECM), que inclui:

Uma plataforma SaaS flexível e extensível para uma ampla gama de necessidades de automação de processos

Formulários eletrônicos e recursos de automação de processos de negócios, incluindo RPA e captura inteligente baseada em ML

Ferramentas de baixo código e sem código bem como modelos de solução disponíveis no Laserfiche Solution Marketplace

Integrações com aplicativos corporativos, com suporte de fornecedores de plataforma de integração como serviço (iPaaS)

Gerenciamento de registros com liderança no setor, trilhas de auditoria e segurança para governança da informação

“A Laserfiche oferece a automação de processos centralizada em conteúdo que as organizações precisam para impulsionar a eficiência e obter o valor máximo de seus dados”, disse Thomas Phelps, diretor de informação da Laserfiche e vice-presidente sênior de estratégia corporativa. “Acreditamos que o roteiro visionário da Laserfiche, a amplitude de aplicativos empacotados e os recursos de governança destacados por nossa abordagem de atendimento ao cliente são as razões pelas quais estamos posicionados como empresa de grande desempenho na The Forrester Wave: Content Platforms.”

Forrester Wave: Content Platforms, Q1 2023 avalia os fornecedores em 26 critérios, agrupados em três categorias de alto nível: oferta atual, estratégia e presença no mercado. Para obter mais informação, baixe o Forrester Wave: Content Platforms, Q1 2023 aqui.

Sobre a Laserfiche

Laserfiche é líder em fornecer SaaS de gerenciamento de conteúdo inteligente e automação de processos de negócios. Mediante poderosos fluxos de trabalho, formulários eletrônicos, gerenciamento e análise de documentos, a plataforma Laserfiche® acelera o modo como os negócios são realizados, permitindo que os líderes visem o crescimento em toda a empresa.

A Laserfiche foi pioneira no escritório sem papel com gestão de conteúdo empresarial. Hoje, a abordagem de desenvolvimento em nuvem da Laserfiche incorpora inovações em aprendizagem automática e IA para permitir que organizações em mais de 80 países se transformem em empresas digitais. Clientes em todos os setores, incluindo governo, educação, serviços financeiros, saúde e fabricação, usam a Laserfiche para impulsionar a produtividade, escalonar seus negócios e oferecer experiências aos clientes com prioridade digital.

Funcionários da Laserfiche em escritórios ao redor do mundo estão comprometidos com a visão da empresa de capacitar os clientes e inspirar pessoas a reinventar como a tecnologia pode transformar vidas.

Entre em contato com a Laserfiche:

Blog da Laserfiche | Twitter | LinkedIn | Facebook

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230324005359/pt/

Contato:

Linda Domingo



Diretora de Relações Públicas da Laserfiche



[email protected]



562-988-1688 R. 234

Fonte: BUSINESS WIRE