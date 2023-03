Roland DG leva para a FESPA soluções em comunicação visual

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 24 de março de 2023.

A Roland DG, fabricante de impressoras jato de tinta de grandes formatos e equipamentos de corte, participa da FESPA Digital Printing 2023, evento de comunicação visual, grandes formatos e impressão digital que acontece de 20 a 23 de março, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Durante a feira, a empresa está demonstrando no estande C-070 tecnologias eco solvente e de impressão resinada para público voltado a decoração de ambientes.

“A FESPA é indispensável para estarmos ainda mais próximos de clientes e prospects. Esperamos compartilhar este momento com os visitantes e colher bons frutos”, aponta Michelle Fernandes, Supervisora de Marketing e Produtos da Roland DG Brasil.

É destaque ainda uma nova marca voltada para quem está dando os primeiros passos no segmento de comunicação visual. A estratégia da empresa é conquistar no setor de impressão digital o espaço hoje ocupado por equipamentos produzidos na China.

Vale dizer que o mercado de impressão digital no mundo deve chegar a US$ 34,3 bilhões em 2026, em uma taxa de crescimento anual de 6,7%. A alta demanda pela sustentabilidade e a redução no custo unitário de impressão com equipamentos digitais são os principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado. O aquecimento do setor de impressão requer a combinação de alta produtividade, preocupação com o meio ambiente, bom desempenho e custo.

Serviço – FESPA Digital Printing 2023

Estande Roland DG – C-070

Data: de 20 a 23 de março de 2023

Horário: de segunda à quinta-feira – das 13h às 20h

Local: Pavilhão Azul do Expo Center Norte

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme – São Paulo – SP