STRACON Group Fortalece Sua Capacidade Tecnológica Com a Aquisição do Provedor de Infraestrutura Digital OMT SpA

* Por: DINO - 24 de março de 2023.

TORONTO e LIMA, Peru, March 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — O STRACON Group (“STRACON” ou “o Grupo”), líder de serviços de mineração focado na América do Norte e do Sul, de propriedade majoritária da gerente global de ativos Ashmore Group plc (LSE: ASHM), anunciou hoje que adquiriu a OMT SpA (“OMT”), uma empresa chilena de engenharia e tecnologia especializada em implementação de tecnologias de comunicação do setor de mineração. (a “Aquisição”). A aquisição fortalece ainda mais a capacidade de tecnologia digital da STRACON e, juntamente com a recente aquisição da AMECO South America, expande a presença do Grupo no Chile. Os termos transação não foram divulgados.

O anúncio de hoje marca a segunda aquisição de tecnologia da STRACON após a compra em 2022 da Deep Pit Technology do Peru (“Deep Pit”). O principal pacote de software da Deep Pit, o MineExpert, usa inteligência artificial para otimizar a mineração. Como parte do grupo de soluções digitais da STRACON Technologies, tanto a OMT quanto a Deep Pit ajudarão a apoiar a transformação digital das minas.

A STRACON priorizou as soluções tecnológicas como um componente-chave da sua estratégia para aprimorar seu papel como parceira e prestadora de serviços líder para empresas de mineração. Por meio da sua subsidiária, a STRACON Technologies, o Grupo oferece uma ampla gama de soluções de inteligência digital e artificial, segurança cibernética, infraestrutura híbrida e tecnologia de energia. A implementação efetiva da tecnologia digital pode permitir que as minas alcancem maior eficiência, segurança e sustentabilidade durante sua fase de construção e ao longo da sua vida operacional.

“Gostaria de dar as boas-vindasàOMTàfamília STRACON. Reconhecemos o poder da tecnologia digital para transformar o setor de mineração e a adição da OMT avança significativamente nossa capacidade nessa área”, disse Steve Dixon, CEO do STRACON Group. “Esta aquisição é o mais recente desenvolvimento do nosso esforço contínuo para melhorar nossa posição como líderes de inovação em mineração depois do lançamento no ano passado da STRACON Technologies e a compra da Deep Pit.”

A OMT é uma empresa de tecnologia com sede em Santiago, com 80 funcionários e mais de 15 anos de experiência trabalhando com empresas de mineração no Chile. A empresa oferece soluções abrangentes de comunicação e rede, continuidade operacional e serviços profissionais de engenharia. A OMT integra as melhores tecnologias da categoria para fornecer as soluções personalizadas mais apropriadas para cada projeto. Como o único parceiro de implementação autorizado no Chile para os principais fornecedores de tecnologia, como a Airbus DS – Sepura, a OMT obteve licenças e autorizações essenciais necessárias para suas operações no país.

“Estamos muito contentes em fazer parte do Grupo STRACON, líder conhecido com uma grande reputação na comunidade de mineração da América Latina”, disse Patricio Veloso, Gerente Geral da OMT. “Em particular, a visão da STRACON quanto ao uso de tecnologia moderna para aprimorar a segurança e a eficiência das operações de mineração se alinha totalmente com a nossa. Estamos prontos para colaborar em projetos existentes e novos no crescente setor de mineração chileno.”

Sobre o STRACON Group

O STRACON Group oferece soluções e tecnologias inovadoras para empresas de mineração que operam nas Américas do Norte, Central e do Sul. A empresa serve como uma ponte entre seus clientes de mineração e as comunidades locais, em apoioàprodução responsável de minerais fundamentais para a cadeia de suprimentos e a transição energética em todo o mundo. Com seu extenso portfólio de soluções especializadas para minas subterrâneas e a céu aberto, a STRACON pode aumentar o valor e a sustentabilidade de qualquer mina. Fundada há quase 30 anos, os serviços da STRACON cresceram para abranger todas as etapas do ciclo de vida de uma mina, desde a pré-viabilidade, planejamento e projeto, treinamento da força de trabalho, gerenciamento de ativos, aluguel de equipamentos, desenvolvimento de infraestrutura, construção de minas, instalação de plantas de processo, operações e, finalmente, remediação e restauração na conclusão da vida de uma mina. Com sede em Toronto, Canadá e Lima, Peru, as empresas operacionais do Grupo STRACON são a STRACON, Dumas, STRACON Technologies e AMECO South America. O Grupo STRACON é de propriedade majoritária do Ashmore Group plc (LSE: ASHM).

Este documento não é uma oferta de venda nem uma solicitação de compra de valores mobiliários

Este comunicado não constitui uma oferta nem uma solicitação de uma oferta de compra de valores imobiliários em qualquer estado ou outra jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Advertência a Respeito de Informações de Previsão

Certas declarações contidas neste comunicado de imprensa constituem informações e declarações de previsão (coletivamente, “declarações de previsão”). Quando usadas neste comunicado para a imprensa, as palavras “espera”, “irá”, “poderia”, “iria”, “acredita”, “continua”, “busca” e expressões semelhantes destinam-se a identificar declarações de previsão. Em particular, este comunicado para a imprensa contém declarações de previsão sobre, entre outras coisas: o benefício esperado para a capacidade de tecnologia digital da STRACON; a capacidade da STRACON de utilizar a aquisição da OMT para aumentar seu acesso no mercado chileno; e o valor das licenças e autorizações da OMT.

Essas declarações envolvem riscos, incertezas e outros fatores conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que os resultados ou eventos reais sejam substancialmente diferentes dos previstos em tais declarações de previsão. Nenhuma garantia pode ser dada de que essas expectativas serão corretas e tais declarações de previsão incluídas neste comunicado de imprensa não devem ser usadas indevidamente. Essas declarações de previsão são válidas a partir da data deste comunicado para a imprensa. A STRACON não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações de previsão, exceto conforme exigido por lei. Os resultados reais podem diferir substancialmente dos resultados previstos nestas declarações de previsão devido a inúmeros riscos, suposições e incertezas, incluindo, mas não se limitando a: condições econômicas, de mercado e de negócios gerais; qualquer impacto da pandemia da COVID-19 e do conflito Rússia-Ucrânia; capacidade da STRACON de executar suas estratégias de negócios; capacidade da STRACON de concluir projetos; ação competitiva de outras empresas; ações de autoridades governamentais, grupos políticos e outros reguladores; mudanças e desenvolvimentos em regulamentos ambientais e outros; e outros fatores, muitos dos quais estão fora do controle da STRACON. Para mais informações, visite o site da STRACON em WWW.STRACON.COM. As declarações de previsão contidas neste comunicado para a imprensa são expressamente qualificadas por esta declaração de advertência.





Para mais informações Tom McMillan [email protected] 1-800-880-6491 +1 (647) 749-5320

