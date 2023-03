Técnico discute os riscos e consequências da entrada de água no motor do automóvel

* Por: DINO - 24 de março de 2023.

Com a estação chuvosa, vem o risco de enchentes e fortes correntes que podem causar danos severos aos veículos. Um dos maiores perigos é o calço hidráulico, ou a entrada de água no motor, que pode trazer sérias consequências que dependem das condições de manutenção do veículo. O técnico da Autus Chevrolet, Ewerton Álex, fala sobre os riscos e consequências da entrada de água no motor.

Segundo o profissional, o calço hidráulico ocorre quando a água entra no motor pelo filtro de ar. Se o sistema de admissão também for afetado, é essencial consultar um profissional para avaliar a situação. Embora alguns problemas causados pela entrada de água no veículo possam desaparecer com o tempo, a situação é diferente quando a água entra na câmara de combustão do motor. Isso pode levar a sérios danos aos pistões, blocos, bielas e virabrequim.

“Quando a água entra no motor, ela afeta a compressão, que normalmente comprime apenas ar e combustível. O calço hidráulico, então, impede que o pistão se comprima completamente, diminuindo o espaço disponível para a peça trabalhar. O mau funcionamento dos pistões, ocasiona a quebra da biela, o que afeta o movimento do virabrequim, podendo travar o sistema”, alerta Ewerton.

Para motoristas que se encontram em uma situação em que o veículo encheu de água, o primeiro passo é avaliar os danos. “Se o seu carro passou por uma enchente e ainda está rodando, ou se parou, o melhor a fazer é levá-lo imediatamente a um mecânico”, aconselha Ewerton. Ele também enfatiza que o custo dos reparos pode ser significativo e recomenda entrar em contato com a seguradora.

Para evitar o problema, o especialista recomenda tomar precauções ao dirigir em áreas sujeitas a alagamentos, como verificar a previsão do tempo e evitar locais com histórico de enchentes. Além disso, os motoristas devem ter cuidado ao se aproximar de grandes poças e observar os níveis de água para não colocar os carros em risco.

Em geral, é essencial tomar precauções ao dirigir em áreas propensas a inundações. “Ao tomar essas medidas, os motoristas podem evitar colocar a si mesmos e seus veículos em risco de danos graves causados pela entrada de água no motor”, finaliza o técnico.