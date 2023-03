O Ethnologue é uma instituição que pesquisa línguas minoritárias e que fornece estatísticas globais de falantes divulgou na edição de 2022 que as quatro línguas mais faladas do mundo são em primeiro lugar o inglês com 1,453 bilhões de falantes, seguido do mandarim com 1.119 bilhões, hindi com 602 milhões e o espanhol com 559 milhões de falantes. Relativamente aos …