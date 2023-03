Benefícios da acupuntura na Odontologia

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de março de 2023.

No último dia 23 de março foi celebrado o Dia Mundial do Acupunturista. Para reforçar a importância da data, o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) destaca os benefícios da acupuntura nos atendimentos realizados por cirurgiões-dentistas especializados.

Nesta terapia, que integra a medicina tradicional chinesa, são introduzidas finas agulhas em determinados pontos do corpo do paciente, localizados em vias chamadas de meridianos ou canais por onde circulam a energia Chi ou Qi, que seria responsável pelo equilíbrio ou homeostase do organismo.

Na Odontologia, a acupuntura foi reconhecida como especialidade em 2015, por meio da Resolução 160 do Conselho Federal de Odontologia (CFO). De acordo com o presidente da Câmara Técnica de Acupuntura do CROSP, o Cirurgião-Dentista Dr. Hélio Sampaio Filho, este método terapêutico é bastante popular no Oriente e, a partir da década de 70, começou a ganhar espaço também no Ocidente.

“Foi muito importante esse reconhecimento do CFO, pois aumentou a procura por este tipo de tratamento. A Odontologia foi uma das últimas ciências da saúde a reconhecer a acupuntura como especialidade. Nós lutamos muito e conseguimos ser reconhecidos”, comemora o especialista.

A acupuntura tem diversas indicações, entre elas problemas relacionados à Articulação Temporomandibular (ATM), lesões bucais como afta e líquen plano (doença mucocutânea imunomediada). Também é recomendada em casos de náusea, xerostomia (boca seca) e outras patologias.

Dr. Hélio, que também é especialista em Periodontia, explica que a acupuntura auxilia, ainda, no pós-operatório cirúrgico. “Eu posso dizer que a Acupuntura foi um divisor de águas na clínica diária, especialmente nos pós-operatórios. E, claro, como são práticas integrativas e complementares, a gente não abandona a medicação que o paciente está tomando. A acupuntura tem grande poder analgésico, além da liberação de mediadores químicos pelo Sistema Nervoso Central (SNC), tais como serotonina, dinorfina e betaendorfina pela estimulação de alguns pontos específicos”, reforça o especialista.

Acupuntura Auricular

Um dos “braços” da Acupuntura Sistêmica, a Acupuntura Auricular ou Auriculoterapia, de acordo com o Dr. Hélio, é uma ótima opção terapêutica para cirurgiões-dentistas por diversos motivos, entre eles a facilidade de diagnóstico. “A orelha é como se fosse um microssistema que contém um mapa de todo organismo, de todos os órgãos, de todos os meridianos e de algumas patologias também”, esclarece.

Além disso, pelo fato de ser aplicada na orelha, a terapia pode ser feita na própria cadeira do consultório Odontológico. Segundo o Dr. Hélio, em seus atendimentos ela tem auxiliado pacientes que sentem enjoo na moldagem, pacientes ansiosos que sentem medo das consultas e pacientes com problemas relacionados ao bruxismo, por exemplo.

Para o presidente do CROSP, Dr. Braz Antunes, a Câmara Técnica de Acupuntura do Conselho é fundamental, pois ela dá suporte e assessoria à Autarquia no que diz respeito a assuntos técnicos da especialidade. “Nesta celebração do Dia Mundial do Acupunturista, em nome dos cirurgiões-dentistas integrantes da Câmara Técnica, parabenizo a todos os especialistas de São Paulo pelo excelente trabalho prestado”, conclui.