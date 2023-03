CAC pode calcular valor para conquistar novos clientes

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de março de 2023.

Quando uma campanha publicitária, de qualquer produto, está ativa, é possível avaliar diversos fatores para medir seu sucesso. Número de vendas, total de pessoas que viram os anúncios, ou até mesmo interagiram com ele em ações digitais, engajamento, seguidores e novos clientes.

Para ajudar a entender melhor essas métricas e melhorar campanhas futuras, as empresas estão usando o Custo de Aquisição de Clientes (CAC). Esse índice avalia o valor gasto para conquistar um novo cliente para a companhia.

“Para calcular o CAC, é preciso somar todas as despesas envolvidas no processo de aquisição de clientes, como anúncios, eventos, comissões, salários, softwares de gestão e outras despesas diretas e indiretas. Em seguida, divide-se esse valor pelo número de novos clientes obtidos nesse período”, explica Juliano Dias, CEO da Meetz, startup especializada em prospecção B2B.

Evolução do conceito

Com as mudanças tecnológicas e o surgimento de novas ferramentas de marketing e publicidade, o cálculo do CAC tem variado ao longo do tempo. A internet e as redes sociais mudaram a forma como empresas passaram a investir em marketing, com formatos voltados ao digital para atingir seu público-alvo de forma mais eficiente e econômica.

“As estratégias e ferramentas mais inovadoras para lidar com o CAC atualmente incluem o uso de inteligência artificial e machine learning para análise de dados e segmentação de público-alvo, automação de processos de vendas e marketing, e uso de redes sociais e influenciadores digitais para aumentar a visibilidade da marca e atingir novos clientes”, afirma Dias.

União com LTV

Mas mensurar só o CAC não adianta. O ideal, segundo Dias, é analisar em conjunto com outras métricas, como o Lifetime Value (LTV) do cliente, que mede o valor que ele trará para a empresa ao longo de sua vida como cliente. A combinação destas avaliações ajuda a entender se a empresa está obtendo lucro com seus esforços de aquisição de clientes.

“Com o CAC e o LTV em mãos, é possível avaliar o Retorno sobre o Investimento (ROI) das estratégias de marketing e vendas. O ROI representa o valor que a empresa ganha em relação ao que ela investe em uma determinada ação de marketing ou venda. Se o ROI for positivo, significa que a empresa está obtendo lucro com a ação”, finaliza o CEO.

Para saber mais, basta acessar: www.meetz.com.br