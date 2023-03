Dupla de amigos cria rede social para pets

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de março de 2023.

Um espaço virtual para conversas entre tutores, dicas de adestramento, busca por serviços como veterinário, banho e tosa, além da possibilidade de unir adotantes e animais domésticos. Este é o objetivo da rede social OurPet – O App Animal, criada pelos amigos Rafael Barioni, advogado, e Silvio Cabral Jr., designer.

A dupla enxergou no mercado pet uma chance de oferecer um serviço diferente do convencional. Os números não mentem: em 2021, o faturamento do segmento de animais de estimação brasileiro cresceu 27% na comparação anual, para R$ 51,7 bilhões, segundo o Instituto Pet Brasil.

“Criamos a rede social com foco na causa animal. Buscamos, com ajuda de tecnologias como a inteligência artificial, criar um ambiente seguro que incentive adoções conscientes e permita aos usuários promover encontros entre animais de comportamento similar”, conta Silvio Cabral, hoje CTO da OurPet.

Parceria com ONGs

Cabral vê na OurPet, que também possui um aplicativo, uma chance de um trabalho integrado com o terceiro setor. A plataforma disponibiliza fo­tos e informações de animais que buscam um tutor e, segundo os sócios, o pra­zo entre a disponibilização do animal e o encontro do novo cuidador é de dois dias.

“Acreditamos que essa tecnologia reduz muito o trabalho dos que estão envolvidos com ONGs, lares, entidades ou mesmo os próprios protetores independentes. Além disso, conseguimos auxiliar na automação de rotinas diárias das ONGs, ajudando a combater maus-tratos, abandono e adoção por impulso”, afirma Cabral.

Rede Social Animal

A OurPet funciona de forma similar a uma rede convencional para seres humanos, com perfis, criação de comunidades, pá­ginas, grupos, compar­tilhamento de histórias, fotos e vídeos. Há também itens personali­zados dos animais, como por exemplo, um algoritmo que aproxima perfil de bichos que possuem características semelhantes e moram em regiões próximas.

“Nossa rede conta também com uma tecnologia embarcada capaz de auxiliar os usuários na lo­calização do seu pet caso ele resolva dar uma voltinha sem avisar. O tutor pode notificar a perda de um animal a usuários de uma determinada região, independentemente do círculo de amizade, ampliando o círculo de busca”, detalha o CTO.

A plataforma oferece a possibilidade de intera­ção entre os consumidores e os profissionais que atuam no segmento pet, sejam com pro­dutos ou serviços, como veteriná­rios, adestradores, groomers, banho e tosa, DayCare, uber­pet, DogWalk.

O serviço é gratuito para o usuário, mas o lojista paga uma mensalidade. “Apenas os profissionais que atuam dentro do Guia Animal pagam uma mensalida­de para ter acesso a todos os benefícios do painel gerencial, ou seja, sem taxas de comissão e qualquer outro custo que envolve vendas dentro do aplicativo”, conclui Cabral.

Para saber mais, basta acessar: www.ourpet.com.br