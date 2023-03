Especialistas ensinam como fazer marketing digital para empresas

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 27 de março de 2023.

A internet democratizou o acesso ao marketing. Qualquer negócio, seja pequeno ou grande, pode hoje, mesmo com pouco investimento, criar uma estratégia para atrair consumidores usando as possibilidades oferecidas pelo mundo digital.

As redes sociais, os blogs, sites e os mecanismos de busca como o Google são apenas algumas das plataformas que o lojista tem ao seu dispor para atrair potenciais clientes tanto para a loja física como para a venda digital. A chave para conseguir isso é saber quais usar para otimizar os resultados.

“Você precisa desenvolver conteúdo de forma consistente que funcione bem para construir um público fiel ao longo do tempo”. E ele dá continuidade. (…) “você precisa definir a meta de se tornar o principal provedor de informações em seu nicho”, argumenta Joe Pulizzi, um especialista em marketing de conteúdo, em uma entrevista para o WebFX.

Como atingir o público-alvo?

O principal problema em relação a alcançar um determinado segmento, é conhecer o público-alvo e saber como se comunicar com ele. Neil Patel, um empreendedor de marketing digital, afirma que conhecer o público para quem será feita as campanhas de marketing é o diferencial. “A mídia social ajuda você a entender quem você está alcançando. Se você é ativo nas mídias sociais e envolve seus seguidores, descobrirá uma mina de ouro de informações que o ajudará a criar o conteúdo certo para direcionar o tráfego e fazer os ajustes certos em seu produto ou serviço para converter melhor”, especifica em uma entrevista para o site Metricool.

Para que o marketing digital funcione é necessário um conjunto de determinadas ações que levem aos resultados esperados. Ainda, de acordo com Pattel. “O marketing digital é uma combinação de compreensão de táticas que funcionam (como SEO e marketing de conteúdo) e testes contínuos.” A criação de um site para uma empresa deve contemplar a otimização e ser realizada por profissionais capacitados.

Além disso, outros meios podem ser usados para chamar a atenção dos visitantes, como a adição de um blog ao site da empresa, com artigos informativos que despertem a curiosidade do leitor e o eduquem sobre a marca.

Uma vez que a empresa saiba em quais espaços da internet o potencial consumidor está presente, a campanha deve ser estabelecida. A publicidade é a ferramenta mais direta. Além dos anúncios do Facebook, o Google possui uma infinidade de ferramentas para levar anúncios ao público-alvo. Mas as redes sociais e o posicionamento nos mecanismos de busca também são eficazes.

O poder das redes sociais

No mundo, 4,76 bilhões de pessoas utilizam as redes sociais, totalizando cerca de 60% da população, segundo um estudo da We Are Social publicado em janeiro. Além disso, conforme o relatório, as plataformas mais usadas pelos usuários da internet são os aplicativos de mensagem e as redes sociais. Com a maioria buscando informações, conexão com família e amigos, e estar atualizado com notícias. Em sétimo lugar na lista, um dos motivos pelos quais os usuários usam a internet é também para procurar produtos e marcas.

Segundo uma pesquisa da Hubspost, 54% dos consumidores afirmam que o conteúdo das marcas online é um fator que influencia na decisão de compra. Através de uma gestão das redes sociais, o conteúdo pode ser criado e publicado nessas plataformas de forma personalizada visando um público específico.

Por meio de planos de redes sociais, as empresas têm acesso a estratégias que permitem entender o comportamento do consumidor e com base nisso, criar um parâmetro para o marketing de conteúdo da marca.

Uma análise da Kepios indica que os usuários das redes sociais continuarão a crescer, revelando que o número de usuários global de mídia social aumentou quase 30% desde o início da pandemia, chegando a aumentar em mais de 1 bilhão em apenas 3 anos.

Como fazer o negócio ocupar as primeiras posições nos buscadores?

Aparecer entre as primeiras posições, ou seja, ter uma boa posição nas buscas online traz vantagens em relação à concorrência. Para isso, existem duas estratégias: SEM (Search Engine Marketing), que busca obter maior visibilidade por meio de campanhas publicitárias pagas, ou seja, a empresa pagar o buscador para aparecer entre os primeiros resultados.

A outra opção é o SEO (Search Engine Optimization), processo que busca se posicionar nas primeiras posições de busca através de manobras orgânicas, isto é, encontrar uma fórmula para que o algoritmo do buscador considere que o site da empresa é relevante e útil. É uma tarefa complexa que deve levar em consideração a arquitetura da web, sua usabilidade e os conteúdos, que devem ser autênticos. Uma agência de marketing digital geralmente possui opções voltadas ao SEO.

As empresas podem aproveitar as ferramentas que o Google fornece para ganharem visibilidade. No caso de uma loja física, por exemplo, ter um perfil no Google Maps indica a localização do estabelecimento para os usuários que buscam pela loja no Google. Da mesma forma, uma loja online pode se destacar ao usar técnicas de SEO ou SEM para aparecer entre os primeiros resultados dos mecanismos de pesquisa.

É possível fazer marketing com um investimento limitado?

O especialista Neil Pattel também comenta sobre o investimento de pequenas e grandes empresas no marketing digital. Ele afirma. “Se uma empresa gasta milhões de dólares em anúncios, mas visa o público errado, ela falhará. Claro, eles podem obter muito tráfego porque estão gastando muito, mas o tráfego não será qualificado e, portanto, não converterá bem.”

Para empresas que recorrem ao marketing digital, porém não possuem muitos recursos financeiros para investir em marketing, o especialista ainda dá continuidade e explica. “Por outro lado, se uma empresa souber quem está tentando atingir e criar uma campanha (ou conteúdo) que realmente responda ao principal ponto problemático de seu público-alvo, ela gerará o tráfego certo, visitantes qualificados que converterão e se tornarão clientes”.