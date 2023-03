Qual é o panorama do mercado de hotelaria de luxo no Brasil?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 27 de março de 2023.

Segundo os dados mais recentes do estudo “Hotelaria em Números 2022”, realizado pela JLL em parceria com o FOHB (Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil) e com a Resorts Brasil, o setor hoteleiro do país encerrou 2021 com uma taxa de ocupação de 43%.

O índice indica uma expansão de 16,5 pontos percentuais em comparação a 2020, mas abaixo de 2019, quando o percentual foi de 60,2%.

Para 2023, as perspectivas são positivas, avalia Jorge Arthur Girelli Ribeiro, CEO do Hotel Vila Inglesa, localizado em Campos do Jordão (SP): “O cenário pandêmico, econômico e político, manifestado nos dias atuais na grande maioria dos países, favorece a procura por opções turísticas no Brasil tanto para os brasileiros como para os estrangeiros”.

Ribeiro destaca que o fato é embasado no relatório “Panorama da Hotelaria Brasileira de 2022”, produzido pelo FOHB (Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil): “Além de novos investimentos, o documento apresenta o desempenho de mercado, análises e projeções para o setor. O segmento de luxo é destaque no panorama de novos investimentos”.

O empresário chama a atenção para o fato de que, durante a pandemia, o setor de hotelaria de luxo recebeu uma procura considerável. “O fenômeno exigiu que os dirigentes dos hotéis reinventassem a maneira de atendimento ao cliente, além de adequar e criar espaços para enfrentar os desafios gerados pela crise sanitária”, afirma. “As adaptações, inclusive, trouxeram lições e soluções que foram incorporadas ao dia a dia atual”, complementa.

Ribeiro observa que, pela sua diversidade territorial, o Brasil oferece as mais atrativas opções, que favorecem segmentos como o de luxo. Nesse caso, em um mesmo hotel, os viajantes podem encontrar segurança, sofisticação, conforto, recreação e gastronomia de alto padrão, inclusive para crianças e idosos.

“Campos do Jordão é um dos destinos mais procurados pelos turistas de alto padrão, como aponta uma pesquisa do Anuário da BLTA (Associação Brasileira de Viagens de Luxo), elaborada em parceria com Senac/SP”, diz.

De acordo com o especialista, a cidade paulista, conhecida como a “Suíça brasileira”, é um polo turístico reconhecido por sua elegância, paisagens, grandes hotéis, clima propício para a prática de esportes, alta gastronomia e helipontos – fatores que costumam atrair o público que deseja desfrutar experiências exclusivas e sofisticadas.

O que querem os hóspedes de hotéis de luxo?

Os hóspedes de um hotel comum procuram conforto, segurança e bom atendimento com um custo-benefício atrativo. Para esse público, é importante que o hotel ofereça opções como serviços de quarto, estacionamento, internet, café da manhã, telefone e televisão. Porém, quando se trata de um hotel de alto padrão, as expectativas são mais elevadas. A seguir, Ribeiro explica sete elementos que, na maior parte das vezes, são considerados pelos hóspedes de uma acomodação de luxo:

Instalações – Em um destino paradisíaco, uma acomodação de alto padrão deve oferecer ambientes modernos e sofisticados, planejados com cuidado. O hotel deve oferecer acomodações amplas, com uma limpeza impecável e vistas panorâmicas. Conexões – O acesso às tecnologias é outro fator em destaque, pois a transformação digital também chegou ao turismo. A utilização de sites, blogs e redes sociais permite intensificar a interação. Recepção – “É fundamental oferecer rapidez e eficiência nos serviços de atendimento, o que deve incluir funcionários bilíngues. O atendimento deve ficar a cargo de uma equipe treinada em cordialidade e que solucione pedidos que se apliquem tanto ao interior do hotel, como às solicitações de serviços externos, como comprar remédios ou buscar produtos”.

4 – Crianças – Para Ribeiro, um hotel de luxo deve possuir profissionais qualificados para as atividades que envolvam o público infantil, como brincadeiras atrativas, inteligentes e que desenvolvam a criatividade, proporcionando o convívio alegre durante a estada.

Gastronomia – “A gastronomia de um hotel de luxo pode ser diferenciada pela alocação de chefs renomados. Além disso, os pratos regionais são uma tendência pela valorização dos alimentos frescos e naturais”, afirma. “A variedade gastronômica tende a agradar aos paladares mais exigentes, inclusive aos que têm restrições alimentares”, diz ele. Lazer – O bem-estar é a meta dos hotéis de luxo, acrescenta o empresário. Por isso, um hotel de alto padrão deve oferecer opções como quadras esportivas, piscinas – ao ar livre e aquecidas – SPA, playground e espaço kids. Além disso, opções como academia, salas de jogos, caminhadas, cavalgadas e passeios ecológicos costumam agradar esse público. Experiência diferenciada – “Um hotel de luxo deve proporcionar uma viagem inesquecível, seja para comemorar uma data especial – como aniversários, festas infantis, casamentos, luas-de-mel e eventos corporativos – ou, simplesmente, para curtir momentos em família”, afirma. “O objetivo é transformar as viagens em experiências cada vez mais atraentes, enfocando o apelo sensorial, com cada detalhe, estímulos e sensações individuais”, explica.

Segundo o CEO do Hotel Vila Inglesa, os hóspedes do segmento de luxo também costumam observar o compromisso dos hoteleiros com a natureza e a sustentabilidade: “Um contato íntimo com a natureza deve estar associado à contemplação e à preservação da flora e da fauna locais”.

Os viajantes buscam destinos onde o respeito ao meio ambiente pode ser observado em um comprometimento social que vai além de interesses comerciais. “A adoção de processos sustentáveis, como aproveitamento da água da chuva, redução de produtos descartáveis e papel, compostagem de alimentos e uso de produtos de limpeza ecológicos – faz a diferença na luta por um mundo ecologicamente correto e atrai aqueles que adotam uma filosofia sustentável”, conclui Ribeiro.

Para mais informações, basta acessar: https://www.hotelvilainglesa.com.br/