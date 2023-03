Saúde foi um dos grandes enfoques dos 100 anos do Rotary no Brasil

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 27 de março de 2023.

O primeiro Rotary Club brasileiro foi fundado no Rio de Janeiro e está comemorando 100 anos de atuação no país. O Rotary é uma rede global de líderes comunitários que trabalham para promover mudanças nas comunidades carentes do mundo todo, e já investiu cerca de US$ 73 milhões – o equivalente a R$ 380 milhões – no Brasil ao longo deste período.

Milhões de vidas já foram impactadas de forma direta pelos esforços da entidade, que se dedica principalmente nas frentes de saúde, educação e inclusão. Atualmente, existem 2.329 clubes distribuídos pelo território nacional, que reúnem um total de quase 50 mil membros e mais 7.840 voluntários, aproximadamente.

“Temos muito orgulho do que construímos ao longo destes 100 anos no Brasil, principalmente na área da saúde que é o principal para mantermos a vida, e temos plena convicção de que ainda há muito a ser feito. O único programa que unifica todos os 36 mil clubes do mundo é a erradicação da pólio, por exemplo, iniciativa adotada globalmente em 1985 e que já salvou a vida de mais de 16 milhões de crianças no mundo. De 1000 casos diários em 1985, a pólio neste ano de 2023, até a data de hoje, tem zero casos, apontando o caminho para o fim da doença”, destaca Mário César de Camargo, uma das lideranças do Rotary Internacional no Brasil.

Uma das causas mais emblemáticas pela qual o Rotary lutou durante esse centenário no Brasil foi a erradicação da poliomielite, incentivando a vacinação a partir de campanhas e seminários, além de estimular a doação pelos clubes e empresas parceiras ao fundo da Pólio Plus. O país recebeu o certificado de eliminação da doença em 1994, após a ausência de casos da doença.

Mais recentemente, a rede de líderes comunitários atuou de forma efetiva no combate à pandemia de Covid-19, a partir de ações com viés educacional com o objetivo de disseminar a correta lavagem das mãos, hábitos saudáveis, bem como de oferecer treinamentos e equipamentos a profissionais da área médica. Além disso, o Rotary aplicou sua expertise no combate a doenças – adquirida quando estavam voltados à erradicação da poliomielite, por exemplo – e se empenhou para formar parcerias estratégicas e inovar em prol da proteção das comunidades contra a Covid-19.

Regionalmente, no Rio Grande do Sul, o Rotary Brasil criou uma iniciativa chamada visão para sempre, que detecta e oferece o tratamento precoce da baixa acuidade visual, o que logo depois se tornou um projeto de lei municipal e atendeu mais de 2.600 crianças entre 2018 e 2019.

Outro destaque é o Prótese Ocular, criado em 2018 e que já beneficiou cerca de 360 pessoas com próteses oculares modernas e mais duráveis.

Podcast comemorativo – A história do Rotary Brasil também será resgatada e contada através do podcast Rotary no Brasil, presente na plataforma do Spotify. Composto por 10 episódios, que serão lançados ao longo da meses de março e abril, o programa irá abordar o empenho da instituição em cada temática, entre elas a de prevenção e tratamento de doenças, tendo em vista que o Rotary lidera grandes iniciativas na área da saúde, como clínicas itinerantes, centros de doação de sangue e treinamentos para comunidades carentes que não possuem acesso a atendimento médico básico.

Sobre o Rotary Brasil – O primeiro Rotary Club brasileiro foi fundado no Rio de Janeiro no dia 28 de fevereiro de 1923, e ao longo de seus 100 anos de atuação no Brasil, investiu R$ 380 milhões em ações sociais e impactou positivamente cerca de milhões de vidas. A instituição construiu 2.329 clubes em território nacional e reuniu um total de quase 50 mil associados brasileiros, o que é sua base para promover mudanças nas comunidades carentes do mundo todo, principalmente nas frentes de saúde, educação e inclusão.