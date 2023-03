Digitalização na saúde é tendência para o novo consumidor

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 28 de março de 2023.

O mundo está se digitalizando e a pandemia só acelerou esse processo. Ela impactou o hábito do novo consumidor, que recorre cada vez mais aos serviços digitais para realizar as suas tarefas do dia a dia. Ele valoriza a comunicação, o atendimento ágil e a experiência com o serviço. E a área da saúde também acompanha essa nova realidade, como uma tendência no mercado.

Investir em tecnologia é um diferencial importante para oferecer soluções inovadoras e atender às necessidades dos novos consumidores na área da saúde. A nova geração, que ingressa na população economicamente ativa, tem optado cada vez mais por serviços digitais. Por isso, é importante que as empresas do setor acompanhem a modernização e adotem processos de digitalização para oferecer uma experiência mais conveniente e eficiente aos usuários.

Cleber Medeiros, CEO da Medprev, comenta que tem observado essas transformações, e por isso a marca que conecta os pacientes a serviços médicos, passou a ampliar a sua atuação, além das suas unidades físicas, através do novo marketplace Medprev Online, que faz os agendamentos de consultas e exames de forma online, pela sua plataforma digital, aplicativo ou site, tornando possível um maior número de atendimento e consequentemente do acesso à saúde.

“O consumidor está mais consciente, informado e engajado com a sua saúde. Ele busca soluções personalizadas e acessíveis que permitam uma melhor e mais rápida comunicação com os profissionais da área médica. Por isso, precisamos estar atentos às transformações tecnológicas e investir no digital em diversas regiões do país, para um maior alcance deste público”, comenta Medeiros.

A plataforma digital da Medprev já funciona em algumas cidades dos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo e continuará se expandindo para abranger todo o país. Outro projeto em andamento pela marca em sua plataforma é a indexação de consultas via telemedicina, para ampliar ainda mais sua atuação podendo atender pessoas em todas as regiões do país.

SOBRE A MEDPREV

A Medprev democratiza o acesso à saúde, e nos seus 23 anos de história já somam mais de 8,2 milhões de usuários cadastrados em sua plataforma, com mais de 100 unidades físicas no Brasil. A marca conta com sua base de parceiros, que somam diversos profissionais da saúde e clínicas, para atender essa demanda crescente no mercado, focados na Medicina Preventiva. “O nosso papel é buscar a prevenção para a cura, pois quanto mais cedo houver a prevenção, mais cedo será diagnosticado o problema, e mais cedo haverá a cura”.

Atualmente são realizados mais de 12 mil agendamentos por dia no país, em mais de 70 especialidades médicas, contando com mais de 19 mil profissionais de saúde parceiros e 550 clínicas de imagem e laboratórios para prestar atendimento à população que precisa.

Para mais informações, basta acessar: https://medprev.online/