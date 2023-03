Empresa de fusão stellarator, o Type One Energy Group, levanta $ 29 milhões no primeiro financiamento e aponta Christofer Mowry como CEO

* Por: DINO - 28 de março de 2023.

A Type One Energy anunciou hoje o encerramento de uma rodada de financiamento de $ 29 milhões com excesso de subscrições. Este esforço lança o ambicioso programa da empresa, rico em parceiros e eficiente em termos de capital, o FusionDirect, para a comercialização de sua tecnologia de fusão stellarator.

Type One Energy Group is bringing stellarators to the global energy market by applying proven innovations in advanced manufacturing methods, modern computational physics and high-field superconducting magnets. Their FusionDirect program sets the path to directly commercialize scientifically mature stellarator technology without the need for a large proof-of-concept prototype. (Photo: Business Wire)

As bases técnicas da Type One Energy oferecem uma poderosa plataforma de lançamento para a empresa alcançar sua missão. Fundada por vários dos principais especialistas em stellarators do mundo, a Type One Energy também reúne a experiência concentrada de instituições renomadas em ciência de fusão, incluindo a Universidade de Wisconsin-Madison nos EUA, o Max Planck Institute for Plasma Physics na Alemanha e o Massachusetts Institute of Technology (MIT) por seu trabalho em tecnologia magnética avançada. O stellarator é uma tecnologia de fusão caracterizada por suas operações inerentemente estáveis e de estado estacionário. Relacionados aos Tokamaks (mecanismos para o confinamento magnético), os stellarators, no entanto, não exigem correntes elétricas circulantes massivas para auxiliar na criação dos campos magnéticos utilizados para confinar o seu plasma de fusão. Isto torna a tecnologia dos stellarators fisicamente menos complexa e mais fácil de converter para uma prática usina de fusão.

A Breakthrough Energy Ventures (BEV), a TDK Ventures e a Doral Energy Tech Ventures lideraram conjuntamente a rodada com um investimento adicional em tecnologia limpa da Darco, Grantham Foundation, MILFAM, Orbia Ventures, Shorewind Capital, TRIREC, VAHOCA, além de outras empresas.

O exclusivo programa FusionDirect de comercialização aproveita importantes avanços recentes para buscar um caminho mais rápido e de baixo risco até a energia de fusão. Melhorias no desempenho da fusão stellarator e na ciência de plasma trabalham juntas com as inovações técnicas na tecnologia de ímãs supercondutores de alta temperatura (HTS) e fabricação avançada para desencadear o lançamento do FusionDirect da Type One Energy.

O programa de comercialização da Type One está sendo executado por meio de um conjunto de parcerias globais com as principais instituições de pesquisa em ciência e tecnologia de fusão. Estas parcerias refletem os relacionamentos colaborativos que líderes técnicos reconhecidos do setor da empresa trazemàType One Energy. Esta equipe de liderança técnica inclui o diretor de tecnologia, o Dr. Thomas Sunn Pedersen, o diretor de ciência, o Dr. John Canik, o engenheiro chefe, o Dr. David Anderson, e o chefe da ciência de plasma do stellarator, o Dr. Chris Hegna.

“A fusão é a fonte de energia final e sua comercialização bem-sucedida será um grande salto para se alcançar a energia limpa e abundante para todos”, disse Carmichael Roberts, Breakthrough Energy Ventures. “Os avanços na ciência dos stellarators, incluindo a capacidade da Type One Energy em executar um projeto de desenvolvimento do stellarator, fornecem a base para um caminho muito empolgante e promissor até a fusão prática na rede nas próximas décadas.”

Com este anúncio, a empresa ingressará o ex-consultor sênior em fusão da Breakthrough Energy Ventures (BEV), Christofer Mowry, para atuar como diretor executivo (CEO). “A Type One Energy representa uma oportunidade especial. O conhecimento e a credibilidade desta equipe oferecemàType One a capacidade única de integrar efetivamente os avanços globais em tecnologia relevante para o stellarator e de entregar uma usina de fusão sem outra máquina de validação científica de alto custo e em grande escala”, afirmou o CEO do Type One Energy Group, Christofer Mowry. Anteriormente, Mowry ocupou o cargo de CEO na General Fusion, onde ampliou a empresa e conseguiu mais de $ 200 milhões em investimentos privados, além do apoio de governos de três países.

“A base da ciência para os stellarators avançou muitos nos últimos anos. Por meio da combinação de demonstrações experimentais e do uso da computação de alto desempenho, o cenário está pronto para o desenvolvimento de máquinas de grandes dimensões para usinas”, disse Dennis Whyte, diretor do Centro de Ciência de Plasma e Fusão do MIT. “Aguardamos ansiosamente esta colaboração com a Type One Energy para entender as vantagens dos imãs de alto campo de fusão HTS para sua tecnologia stellarator.”

“O mundo precisará de uma fonte de energia de alta densidade de energia com baixo teor de carbono nas próximas décadas para alcançar a transição de energia e descabornização. Entre as várias start-ups que avaliamos, a Type One Energy está em uma crível trajetória acelerada para a comercialização de uma usina de fusão de carga básica em estado estacionário. A TDK Ventures está entusiasmada em apoiar esta equipe de liderança altamente realizada”, disse Tina Tosukhowong, diretora de investimentos na TDK Ventures.

Sobre o Type One Energy Group

O Type One Energy Group é orientado por sua missão de oferecer energia de fusão sustentável e acessível ao mundo. A empresa foi formada em 2019 por uma equipe de cientistas em fusão globalmente reconhecidos com um forte histórico em construção de máquinas de fusão de última geração, junto com líderes de empresas veteranos com experiência em dimensionar empresas com sucesso e comercializar tecnologias de energia. A Type One Energy aplica métodos de fabricação avançados e comprovados, física computacional moderna e ímãs supercondutores de alto campo para desenvolver seu sistema otimizado de energia de fusão stellarator. O seu programa de desenvolvimento FusionDirect segue o caminho de menor risco e de cronograma mais curto até uma usina de fusão durante a próxima década, utilizando uma estratégia de uso intensivo de parceiros e eficiência de capital. Para obter mais informações, acesse https://www.typeoneenergy.com/.

Sobre a Breakthrough Energy Ventures (BEV)

Fundada por Bill Gates e respaldada por muitos dos principais líderes de negócios do mundo, a BEV levantou mais de $ 2 bilhões em capital comprometido para apoiar empresas de ponta que lideram o mundo até as emissões líquidas zero. A BEV é uma empresa de investimento com propósito específico que procura investir, lançar e escalar empresas globais que eliminarão as emissões de GEE (gases de efeito estufa) em toda a economia o mais rápido possível. A BEV busca verdadeiros avanços e está comprometida em apoiar estes empreendedores e empresas, trazendo uma combinação única de experiência técnica, operacional, de mercado e política.

A BEV faz parte da Breakthrough Energy, uma rede de veículos de investimento, programas filantrópicos, defesa de políticas e outras atividades comprometidas em escalar as tecnologias que precisamos para alcançar emissões líquidas zero até 2050. Acesse www.breakthroughenergy.org para saber mais.

Catalina Carvajal, [email protected], +1 646 480 0356

Fonte: BUSINESS WIRE