Empresária desenvolve linha de produtos para emagrecimento

* Por: DINO - 28 de março de 2023.

Hoje, mais da metade (60,3%) dos brasileiros com mais de dezoito anos está acima do peso, o que representa 96 milhões de pessoas, segundo os dados mais recentes da PNS (Pesquisa Nacional de Saúde).

Muito mais do que uma questão estética, autoridades de saúde alertam que o sobrepeso é um fator de risco para diversas doenças, o que faz com que muita gente procure profissionais de saúde e clínicas estéticas a fim de emagrecer. É o que afirma Gabrielle Schafer, CEO da Eleve Life – empresa que atua com o desenvolvimento e comercialização de vitaminas e suplementos para saúde e bem-estar.

A empresária conta que, através do resultado de milhares de pacientes em sua clínica de estética, ela conseguiu viabilizar produtos naturais – que possuem aprovação da Anvisa – que funcionam como protocolos estéticos para serem utilizados em todo Brasil.

“A Linha Leve não compete com procedimentos estéticos, mas veio para suprir a necessidade das pessoas que não conseguem frequentar uma clínica de estética. Os nossos produtos foram desenvolvidos para as pessoas que desejam resultados reais, rápidos e duradouros para incluírem em sua rotina”, afirma.

A empresária explica que observou, com base em milhares de atendimentos, que o principal problema estava nos hábitos das pessoas. Por isso, ela percebeu que apenas o tratamento na clínica não seria o suficiente para um resultado satisfatório, pois, “para uma estética efetiva, é preciso um cuidado interno, uma ‘saúde in’ para uma’ estética out’”.

“Para criar o Revivame, combinei ativos que facilitam a aderência e a permanência em uma dieta mais restritiva. Em seguida, acompanhei resultados de pessoas que, com a utilização do nosso produto, aliado a uma alimentação saudável, perderam de 5kg a 50kg em um curto espaço de tempo”, explica.

Um dos principais vilões das dietas, o chamado “dia do lixo” – momento de quebra da rotina alimentar – costuma comprometer muitas jornadas de emagrecimento. Atenta a este fator, Schafer desenvolveu outro produto: “O LessCarbs possui ativos que buscam amenizar a absorção de carboidrato pelo organismo, aumentar a saciedade e diminuir a vontade de comer doce”, explica. “Isso traz um conforto para a pessoa poder se manter na dieta, sem achar que está tudo perdido”, complementa.

A empreendedora não parou por aí. “Após o emagrecimento, com uma autoestima mais elevada, a pessoa passa a ficar mais exigente consigo mesma, e aquelas gordurinhas localizadas que insistem em permanecer passam a ser um incômodo. Pensando nisso, criei o Leve Redux, que possui uma fórmula específica para ajudar na redução da gordura localizada, além de ter efeito diurético para eliminar a retenção”, afirma.

Por último, Schafer conta que estudou muito para desenvolver um produto para celulite, “um problema que abrange a maioria das mulheres e que, mesmo com dieta e atividade física, insiste em permanecer”. Para isso, a empresária iniciou a busca por matérias-primas para elaborar a formulação e criar o Celuleve, que busca a melhora da oxigenação a fim de diminuir o processo inflamatório da célula e melhorar o aspecto da pele, fibrose, edema e retenção.

“Para muitos, fazer um tratamento em uma clínica de estética requer tempo, deslocamento e custos expressivos. Por isso, buscamos desenvolver uma linha de produtos que contribua para um tratamento estético assertivo, mesmo sem sair de casa”, conclui.

