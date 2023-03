Empresas de Telecom preveem crescimento através da ESG

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 28 de março de 2023.

O termo ESG (Environmental, Social and Governance), que em português significa Sustentabilidade, Social e Governança, ganhou maior relevância a partir dos anos de 2019 e 2020. É o que aponta o estudo realizado pela Rede Brasil do Pacto Mundial da ONU e a Stilingue, plataforma brasileira especializada em monitoramento de redes sociais.

De acordo com o levantamento, o ganho de relevância do tema pode ser constatado através do crescimento do uso do termo ESG nas redes sociais, com mais de 35 milhões de publicações analisadas durante o período. As mudanças observadas demonstram a conscientização da sociedade para as questões ambientais.

Assim, as corporações começaram a implementar as práticas ESG para se tornarem empresas consideradas sustentáveis, o que abrange segmentos como o de Telecom. Uma pesquisa da KPMG, realizada com mais de 1.300 CEOs, onde 10% dos entrevistados são do setor de telecomunicações, aponta que 50% dos líderes visam implementar ou replanejar práticas ESG na sua gestão.

Para Thiago Silva, Diretor de Operações na IUNGO, operadora de telefonia fixa que atua no mercado de PABX Virtual, a ESG consegue trazer melhorias para a telecomunicação. “Estando em um cargo de liderança, consigo observar que a segurança nos investimentos ESG faz com que os negócios sustentáveis cresçam. As práticas proporcionam valor e propósito para as operadoras, que conseguem se relacionar melhor com o seu público e com o ambiente em que estão inseridas”, afirma.

Ainda no estudo da KPMG, 34% dos entrevistados acreditam que abordar de forma proativa questões sociais, como o aumento do salário e direitos humanos, é a principal prática para acelerar ainda mais as estratégias ESG dentro das empresas.

Ao encontro disso, Thiago comenta sobre a importância da ESG no mercado de Telecom. “Como um setor que promove a comunicação, as operadoras encontram nas práticas da ESG a importância da transparência e da ação em causas sociais na sua gestão, que auxiliam na melhor reputação no mercado”, conclui o diretor.

Cabe ressaltar que uma empresa é considerada como um investimento ESG quando mobiliza os seus recursos, de forma genuína, para melhorar os aspectos ambientais, sociais e corporativos. O consumo consciente e a sustentabilidade são tendências que podem ser estudadas pelas organizações.

