ExaGrid é indicada finalista no Network Computing Awards 2023

28 de março de 2023.

ExaGrid®, a única solução para o armazenamento de backup em camadas do setor, anunciou hoje que foi indicada em oito categorias no Network Computing Awards. Os vencedores dos prêmios deste ano serão anunciados na cerimônia de premiação, em Londres (Inglaterra), em 18 de maio de 2023.

A ExaGrid é finalista nas seguintes categorias:

Produto de proteção de dados do ano – Armazenamento de backup em camadas da ExaGrid

Produto de armazenamento do ano – Armazenamento de backup em camadas da ExaGrid

O prêmio de retorno sobre o investimento – Armazenamento de backup em camadas da ExaGrid

Produto de hardware do ano – Armazenamento de backup em camadas da ExaGrid

Prêmio atendimento ao cliente – ExaGrid

Produto do ano – Armazenamento de backup em camadas da ExaGrid

Empresa do ano – ExaGrid

A votação para determinar o vencedor em cada categoria já está aberta. Além disso, a ExaGrid foi indicada para o prêmio “Produto do ano com desempenho comprovado” (determinado por juízes após uma análise independente do produto).

“É uma honra sermos indicados em tantas categorias no Network Computing Awards deste ano”, disse Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid. “A ExaGrid continua inovando e atualizando regularmente nosso sistema de armazenamento de backup em camadas com novos recursos que se somam às nossas integrações exclusivas com os principais aplicativos de backup e aos nossos recursos de segurança completos. Somos a única empresa totalmente especializada em armazenamento de backup e em fornecer aos nossos clientes o melhor serviço ao cliente.”

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas, uma zona de destino de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e uma arquitetura de scale-out. A zona de destino da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura de scale-out da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixo,àmedida que os dados aumentam, o que elimina as atualizações caras do “tipo empilhamento” e a obsolescência do produto. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup de duas camadas com uma camada não voltada para a rede, exclusões atrasadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware.

A ExaGrid possui engenheiros de sistemas de vendas físicas e pré-vendas nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, CEI, Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Península Ibérica, Índia, Israel, Japão, México, Nórdicos, Polônia, Arábia Saudita, Cingapura, África do Sul, Coréia do Sul, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse exagrid.com e conecte-se conosco no LinkedIn. Veja o que os clientes têm a dizer sobre suas experiências com a ExaGrid e por que eles agora gastam significativamente menos tempo com armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid está orgulhosa de sua pontuação: +81 NPS!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

