NTT inicia vendas da rede OS Beluganos

NTT Corporation (NTT) desenvolveu um sistema operacional de rede compatível com dispositivos de caixa branca2 e a NTT Advanced Technology Corporation (NTT-AT) o comercializará por meio do lançamento – em 31 de março – de seu software Beluganos3, um sistema operacional de rede produzido internamente para operadoras. Além de melhorar o desempenho, a NTT e a NTT-AT aumentarão a flexibilidade e a eficiência econômica por meio da criação de seus próprios produtos.

1. Contexto



Nos últimos anos, devidoàproliferação da IoT (Internet das Coisas) e redes mais rápidas como o 5G, as sociedades estão se transformando rapidamente para uma orientação por dados, o que significa que os dados determinam as análises e as ações. O NTT Group está respondendo a essas tendências sociais utilizando tecnologias inovadoras centradas em óptica para atender ao aumento esperado no volume de dados e no consumo futuro de energia. Como uma rede de alta velocidade e infraestrutura de processamento de informações que permite comunicação de grande capacidade e consumo de energia ultrabaixo, o conceito IOWN4 proposto pelo NTT Group é fundamental para esses empreendimentos. Em 16 de março de 2023, as empresas do NTT Group lançaram o primeiro serviço IOWN – o All-Photonics Network (APN) IOWN1.05. Seguindo o desenvolvimento dos serviços IOWN, as empresas do NTT Group, incluindo a NTT-AT, planejam fornecer servidores de baixo consumo de energia utilizando seus dispositivos de convergência fotônico-eletrônicos recém-desenvolvidos. A partir do lançamento do IOWN 2.0, a NTT aplicará esses dispositivos fotônico-eletrônicos não apenas às redes, mas a todo o mundo da computação. Recentemente, eles começaram a lançar serviços e produtos IOWN em um estágio inicial para criar novo valor com parceiros, com a oferta comercial do Beluganos marcando a seguinte iniciativa.

As redes atuais costumam depender de equipamentos de rede que integram hardware e software. Essa configuração reduz a eficiência do investimento, pois os clientes só podem escolher entre uma linha limitada de produtos fornecidos pelos fornecedores. As soluções inovadoras da NTT fazem que essas restrições sejam coisa do passado.

2. Resumo da iniciativa



Beluganos é um sistema operacional de rede compatível com equipamentos de caixa branca e baseado na tecnologia que a NTT pesquisou e desenvolveu até agora em colaboração com a IP Infusion, uma parceira mundial que também participa do IOWN Global Forum6.

Após a verificação da alta confiabilidade da rede, a NTT Communications decidiu introduzir o Beluganos em sua infraestrutura de rede comercial em conjunto com equipamentos de caixa branca para oferecer suporte a seus serviços de rede. O serviço começará a funcionar em 31 de março de 2023. A partir de então, a NTT-AT fornecerá vendas e suporte para o serviço Beluganos.

O Beluganos utiliza um dispositivo de caixa branca para separar hardware e software, tornando possível selecionar qualquer hardware de forma flexível, melhorando a eficiência do investimento em comparação com equipamentos de rede convencionais que integram hardware e software e alcançando uma redução de 20% no TCO em comparação com dispositivos especializados. Além disso, o Beluganos apresenta funções melhoradas de manutenção, operação e monitoramento necessárias para resposta rápida a falhas de rede, resultando em melhor qualidade operacional para clientes de operadoras de telecomunicações e operadoras de data center.

3. O papel de cada empresa NTT Pesquisa e desenvolvimento da rede OS Beluganos NTT-AT Venda e suporte da rede OS Beluganos NTT Com Introdução da rede OS Beluganos nas redes comerciais das empresas e melhoria da qualidade através da verificação contínua de feedback

4. Planos futuros



Por meio do uso de equipamentos de caixa branca e da criação em conjunto com parceiros, o NTT Group promove a inovação aberta e trabalha para transformar suas próprias redes e atualizar as redes de seus clientes.

Ao fortalecer o sistema DevOps por meio de desenvolvimento, operação interna e vendas e suporte, a NTT realizará desenvolvimento contínuo e atualizará continuamente o Beluganos. Além disso, continuará trabalhando com parcerias internacionais para desenvolver e implementar socialmente serviços e produtos IOWN para fornecer servidores de baixo consumo de energia equipados com futuros dispositivos de convergência fotônico-eletrônica.

Notas

1 Redução de 20% no TCO: custo total de propriedade. O uso de equipamentos de caixa branca e o Beluganos em vez de dispositivos especializados integrados de hardware/software convencionais reduzirá o custo total de bens e serviços, incluindo manutenção, em 20%.

2 Dispositivos de caixa branca: dispositivos de uso geral que permitem que as empresas selecionem e desenvolvam software livremente no hardware fabricado pelo fornecedor do dispositivo

3 Beluganos é uma marca registrada da NTT.

4O conceito IOWN: IOWN (Innovative Optical and Wireless Network) é uma rede e plataforma de processamento de informação que inclui terminais e fornece comunicação de alta velocidade, grande capacidade e enormes recursos computacionais usando tecnologias inovadoras centradas na óptica. Por meio do IOWN, contribuiremos para a realização de uma sociedade próspera, criando vários serviços e novos valores em uma grande variedade de campos.

5 APN IOWN1.0: o primeiro serviço comercial que implementa o conceito IOWN na All-Photonics Network, que introduz a óptica exclusivamente em todas as seções da rede de comunicação



https://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20230302_01.html (em japonês)



https://www.ntt-west.co.jp/news/2303/230302a.html (em japonês)

6 IOWN Global Forum: um novo fórum que reúne pessoas de diferentes setores para promover o desenvolvimento de uma nova plataforma de comunicação que possa atender às demandas futuras de processamento de dados e informações. Isso inclui o desenvolvimento de novas tecnologias, estruturas, especificações técnicas e projetos de referência e, particularmente, da All-Photonics Network, que abrange fotônica de silício, computação de borda e computação distribuída sem fio.



https://iowngf.org/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

