Suplementos alimentares estão em alta no Brasil

* Por: DINO - 28 de março de 2023.

O mercado de suplementos alimentares no Brasil tem crescido bastante nos últimos anos. Isso se deve ao aumento da preocupação dos brasileiros com a saúde e bem-estar. De acordo com um levantamento realizado pela WW junto com o instituto Kantar, nomeado “Sentimento do Consumidor”, em 2022, ao menos 91% da população tinha como objetivo cuidar mais da saúde.

Os suplementos alimentares são frequentemente usados para complementar a dieta e ajudar a atingir objetivos específicos de saúde ou desempenho, eles são produtos que contêm nutrientes como vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos graxos e outras substâncias, além de melhorar o bem-estar, podem ajudar a prevenir doenças.

Atualmente, segundo dados divulgados em uma matéria da Kylos, a dimensão do segmento no Brasil corresponde a 30% de todo o mercado latino americano. Os suplementos são vendidos em farmácias, lojas de produtos naturais, supermercados e lojas especializadas. Algumas empresas também oferecem os produtos de forma online.

A indústria também é impulsionada pelo aumento da procura por produtos naturais e alternativos de saúde, a exemplo disso, há os produtos que têm como objetivo em sua composição gerar mais energia.

Para Guilherme Silva, CEO do Tripto, “o suplemento alimentar para ter mais energia é uma ótima opção para aqueles que querem aumentar e melhorar seus desempenhos e se manterem ativos durante o dia, assim como uma noite de sono reparadora, uma vez que o bem-estar está no centro das atenções”, comenta. “Há uma grande variedade de suplementos alimentares disponíveis no mercado, como vitaminas, minerais e suplementos de proteína. Esses podem ajudar a melhorar o desempenho, aumentar o nível de energia e o bem-estar, tanto no dia a dia, quanto em eventos mais longos como shows e festas”.

Segundo Guilherme, a maioria desses suplementos contêm ingredientes naturais, como ervas, frutas, vegetais e outras substâncias que podem ajudar o corpo a recuperar-se do cansaço e da perda de energia. “Alguns suplementos contêm cafeína, que é conhecida por fornecer aquele impulso de energia extra. Outros contêm aminoácidos, como o triptofano, que junto de uma noite de sono auxilia o corpo a recuperar os níveis hormonais adequados a uma pessoa saudável”, explica.

Por fim, o CEO do Tripto pontua que, antes de tomar qualquer tipo de suplemento alimentar, é importante se certificar de que não há nenhum motivo de saúde para evitar o uso de suplementos, e checar se o produto é regulamentado pela Anvisa ou dispensado da mesma.

Além disso, é importante seguir as instruções do rótulo para saber a dose correta. “Se tomado corretamente, os suplementos alimentares podem contribuir de forma positiva e auxiliar as pessoas a ter uma vida mais saudável e feliz bem-estar”, finaliza.