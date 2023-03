Universidade promove workshops sobre tecnologias emergentes

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 28 de março de 2023.

A cada ano, novas tecnologias estão emergindo no mercado. Inovações como IA (Inteligência Artificial), blockchain, RA (Realidade Aumentada), realidade virtual, drones, robótica, IoT (Internet das Coisas), impressão 3D, biotecnologia, computação quântica, nanotecnologia, ativos digitais, ML (Machine Learning), segurança, criptoativos e veículos autônomos tendem a se desenvolver com celeridade e beneficiar quem estiver preparado.

Atentas a este fator, as iniciativas privadas estão investindo no tema. Exemplo disso, em março, o Bradesco fechou parceria com a USP (Universidade de São Paulo) para aprimorar algumas destas tecnologias e aprimorar as soluções focadas na experiência dos clientes. E o banco brasileiro não está sozinho: 90% das empresas da América Latina querem ampliar os seus investimentos em tecnologias emergentes ao longo de 2023, segundo o estudo “Impulsionar a adoção de tecnologias emergentes na América Latina”.

Ainda de acordo com a pesquisa, realizada pelo Harvard Business Review Analytic Services e NTT DATA, 87% dos participantes já têm obtido resultados positivos com essas inovações nos últimos dois anos.

Nesse panorama, a Full Sail University desenvolveu, também em março, mais uma edição do VXP “Full Sail Virtual Experience”, série imersiva de uma semana de workshops interativos baseados em atividades em que os estudantes podem explorar uma variedade de áreas dentro do mundo do entretenimento.

Os participantes da vez foram os alunos das universidades Fatec (Faculdade de Tecnologia), Udesc (Universidade do Estado de Santa Catarina), Inteli (Instituto de Tecnologia e Liderança) e Belas Artes. Segundo Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University no Brasil, outras edições estão por vir e outras universidades podem participar.

Olival explica que o VXP é uma forma que a Full Sail encontrou para levar a alunos de universidade parceiras temas importantes e relevantes no ramo da tecnologia, garantindo uma visão ampla sobre as tecnologias emergentes presentes no mercado. “Hoje, mais do que nunca, os estudantes precisam estar preparados para essa nova tendência do mercado”, explica.

Durante as chamadas Industry Talks, os jovens têm a chance de falar com alguns dos graduados da Full Sail University. A proposta é que, a partir da interação com os graduados, os alunos possam ter insights com o compartilhamento de suas experiências, jornadas e percepções sobre seus respectivos setores.

A Community Outreach Director da Full Sail University no Brasil apresenta o que os estudantes podem esperar das próximas edições do VXP nos tópicos a seguir:

AI & Machine Learning: nesta sessão, os alunos aprenderão os conceitos básicos de aprendizado de máquina e redes neurais. A ideia é mostrar como as técnicas vêm sendo usadas para criar desenvolvimentos no campo da inteligência artificial.

Networking: o encontro aborda um dos pilares de uma carreira de sucesso, as habilidades de networking. Os participantes devem entender como trabalhar seus relacionamentos corporativos e se conhecer melhor.

Game UX: aqui, os participantes verão a importância de projetar uma experiência confiável para os usuários de jogos digitais e como isso é uma etapa essencial para garantir o sucesso dos jogos em geral.

Desenvolvimento móvel: desta vez, o objetivo é que os alunos aprendam os conceitos básicos de aprendizado de máquina e redes neurais e como as técnicas estão sendo usadas para criar desenvolvimentos no campo da IA.

Segurança cibernética: a sessão pretende levar os alunos ao mundo da segurança cibernética, passando por temas como as ameaças existentes, como as empresas se protegem e como cada estudante pode ajudar. Os alunos ainda devem discutir etapas simples de segurança que cada um pode seguir, como usuário comum, para proteger suas próprias contas e informações pessoais.

IoT Wearables: por fim, a Internet of Things and Wearables abordará as maneiras pelas quais os alunos interagem com a tecnologia além de computadores e telefones celulares. “Abordaremos os conceitos básicos para a criação de aplicativos para wearables e dispositivos inteligentes, bem como revisaremos a IoT e como a tecnologia se conecta em todo o mundo”, conclui Olival.

Para mais informações, basta acessar: @fullsailbrazilcommunity