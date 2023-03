Facebook Ads: plataforma pode auxiliar o marketing

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 29 de março de 2023.

Segundo o estudo Global Ad Spend Forecast, em 2022, o mercado digital impulsionou ainda mais os gastos com publicidade, sendo responsável por 55% do total. Dentro desse âmbito, há diversas possibilidades de divulgação, incluindo as redes sociais e seus sistemas de mídias pagas.

O Facebook Ads, por exemplo, é uma ferramenta de publicidade oferecida pela rede social Facebook que permite que anunciantes criem, gerenciem e segmentem anúncios para seus públicos-alvo. Com ela, os empresários podem criar campanhas de publicidade segmentadas para alcançar seus objetivos de negócios, que podem ser desde obter leads para a empresa até aumentar o tráfego em seu site.

Além disso, a ferramenta também oferece diversos recursos, como análises e relatórios para acompanhar as campanhas. Com essas informações, os anunciantes podem analisar seus desempenhos e fazer ajustes para obter melhores resultados.

Para Marcelo Celestino, especialista em Marketing Ads, publicidade e propaganda e mídia programática, o Facebook Ads é uma plataforma que, se usada corretamente, pode ser muito útil para os comerciantes de qualquer setor que desejam alcançar seus objetivos e alavancar os seus negócios.

“Os anúncios do Facebook Ads funcionam de forma semelhante aos de outras plataformas de publicidade. O anunciante cria seu anúncio e escolhe o público-alvo para o qual ele será exibido. Ele também define seu orçamento e seu período de exibição”, explica o publicitário.

Além disso, complementa Marcelo, “o modelo de propaganda também oferece diversos recursos para que os anunciantes possam acompanhar e ajustar suas campanhas. Com esses recursos, eles podem ver como estão se saindo suas campanhas e fazer ajustes, caso necessário”.

O especialista explica que os dados gerados pela plataforma do Facebook Ads podem incluir:

Os custos por clique (CPC) – quanto foi gasto para cada clique no anúncio;

Os custos por mil impressões (CPM) – quanto foi gasto para cada mil impressões do anúncio;

O alcance – número de pessoas que viram o anúncio;

A taxa de cliques (CTR) – número de pessoas que clicaram no anúncio;

A taxa de conversão – o número de pessoas que realizaram uma ação desejada após ver o anúncio;

O custo por conversão – quanto foi gasto para cada conversão;

E outras métricas de desempenho.

“Todas essas informações são importantes para análise, uma vez que o comerciante traça o seu objetivo final, e com o auxílio da plataforma, pode atingi-lo com maior êxito”, finaliza o especialista.