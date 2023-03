Gestão de informações: ABEINFO une dois eventos da área

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 29 de março de 2023.

Em iniciativa inédita, a Associação de Empresas e Profissionais da Informação (ABEINFO) e o Instituto Information Management (IIMA) decidiram reunir dois eventos do setor de gestão da informação. Em dois dias repletos de palestras e exposições, serão promovidas a 5ª edição do RPA & AI Congress e a 12ª edição do tradicional InformationShow. Na ocasião, serão sediadas também as feiras RPA & AI EXPO e DIGITAL EXPO, importantes eventos para quem atua no mercado da informação.

O encontro ocorre nos dias 4 e 5 de abril, terça e quarta-feira, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo (R. Frei Caneca, 569 – 4º Andar). As inscrições para visitar as feiras são gratuitas, mas os congressos são pagos à parte. Mais informações e aquisição de entradas estão disponíveis no link.

A expectativa é que até 1.500 pessoas visitem o local nos dois dias de evento. As atividades são voltadas para empresários, executivos, profissionais de empresas de tecnologia, distribuidores, fornecedores de produtos, equipamentos e serviços, por exemplo, além de networking e aprendizado.

Estão previstas mais de 30 palestras, e o encerramento será uma apresentação do escritor Luciano Pires, que abordará tópicos como liderança, empreendedorismo, produtividade, planejamento, moral e ética, inovação e comunicação. O tema de sua palestra-show será “Planejamento antifrágil: para quem quer aumentar as chances de acerto em cenários de grande incerteza”.

Empresas participantes e demais destaques

Cerca de 50 empresas estarão presentes no evento. Haverá espaço para apresentação de Cases e Tecnologias das principais companhias fornecedoras do mercado e que estão contribuindo para a transformação digital nas organizações. Pela primeira vez a Samsung marcará presença, além da IBM e de empreendimentos gigantes do universo RPA, como a Uipath e outras.

Serão realizadas Palestras Cases de 30 minutos abertas para a participação de todos os visitantes das feiras, em dois palcos simultâneos, utilizando o serviço de sonorização silenciosa. Ou seja, uma atividade não conflita com a outra; a pessoa pode escolher onde prefere passar mais tempo desfrutando dos recursos, conforme seus interesses. Além das palestras e exposições, será realizado o lançamento de cinco livros de tecnologia no Estande da Jornada Colaborativa

Durante os dois dias de evento, haverá coquetel e uma ilha de café à disposição dos visitantes, além de espaços interativos – por exemplo, uma mostra de equipamentos tecnológicos muito utilizados antigamente, como microfilmes, telex e disquetes. Ao final do evento, será realizado o sorteio de uma Scooter Elétrica Muuv BEACH VI S.

Serviço

12º InformationShow e 5ª edição do RPA & AI Congress + Feiras RPA & AI EXPO e DIGITAL EXPO

Data : 4 e 5 de abril de 2023

Local : Convenções Frei Caneca

Endereço : Rua Frei Caneca, nº 569 (4º Andar). Consolação, São Paulo (SP) – 01307-001

Inscrições : https://iima.com.br/

Sobre a ABEINFO

A Associação de Empresas e Profissionais da Informação (ABEINFO) é um núcleo associativo do Instituto Information Management e conta com dez objetivos claros. Os segmentos de empresas e profissionais que fazem parte do escopo de abrangência da ABEINFO estão principalmente ligados à organização e guarda de documentos, BPO e serviços de gestão da informação, fabricantes, distribuidores e revendas de multifuncionais, scanners e outros produtos e equipamentos de TI, desenvolvimento de software para gerenciamento de informações e automação de processos e empresas e profissionais ligados ao outsourcing de impressão e TI. Para mais informações: https://abeinfobrasil.com.br/.

Informações à imprensa

NB Press Comunicação

Tel.: 55 11 95986-2583

E-mail: [email protected]