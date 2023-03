Lançamento do Maxon One na Primavera de 2023 Agrega Valor Extraordinário

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 29 de março de 2023.

Maxon, desenvolvedor de soluções de software profissional para editores, cineastas, designers de movimento, artistas de efeitos visuais e criadores de todos os tipos, anunciou hoje uma abrangente atualização do Maxon One. O lançamento da Maxon na primavera de 2023 oferece novos recursos promissores e aperfeiçoamentos de fluxos de trabalho em toda a linha de produtos que darão recursos a designers e artistas de transformar suas ideias criativas em realidade com resultados impressionantes. O Cinema 4D 2023.2 oferece um Commander aprimorado, melhorias em seu sistema de Nodes, aperfeiçoamentos de simulação e um novo gerador Thicken para modelagem. As atualizações do conjunto de ferramentas Red Giant apresentam novas ferramentas e melhorias; em particular, a introdução do Symbol Mapper para Universe 2023.1, suporte de lente anamórfica para Real Lens Flares para VFX 2023.3, sendo que o Trapcode 2023.3 inclui otimizações de desempenho para Particular e uma nova coleção de sprites da Era Atômica. O Redshift 3.5.14 traz um fantástico novo modelo Sky and Sun, um novo Flakes Shader e novas placas traseiras de câmera. A versão mais recente do ZBrush é destacada por duas novas ferramentas revolucionárias de fluxos de trabalho: Proxy Pose e Drop 3D. As atualizações do Forger incluem novos recursos para iluminação e visualizações bem como a integração do poderoso ZRemesher do ZBrush. As últimas adições ao Capsules incluem novas coleções de materiais, um novo modificador Swirl dinâmico e um novo Redshift Shaderball. Completando este lançamento promissor está uma atualização para Cineware, com foco na integração Unreal 5.0 e 5.1.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230329005125/pt/

Maxon’s Spring 2023 release offers exciting new features and workflow enhancements across the entire product line (Photo: Business Wire)

“Este lançamento altamente antecipado cumpre nossa promessa de lançar regularmente novos recursos e aprimoramentos de ponta em toda a linha de produtos Maxon One”, disse David McGavran, Diretor Executivo da Maxon. “Com este lançamento, nossa comunidade pode esperar um melhor desempenho, fluxos de trabalho aperfeiçoados, ferramentas avançadas para animação, representação gráfica, escultura e muito mais. Ao equipar artistas de todos os níveis com ferramentas de liderança no setor, visamos capacitar nossa comunidade para criar conteúdo visual atrativo como nunca antes.”

Todas as atualizações estão disponíveis imediatamente para assinantes via aplicativo Maxon e pelo site da Maxon.

Sobre a Maxon

Maxon oferece soluções de software poderosas e acessíveis para criadores de conteúdo que trabalham com design 2D e 3D, gráficos em movimento, efeitos visuais e visualização. O portfólio de produtos inovadores da Maxon ajuda os artistas a turbinar seus fluxos de trabalho criativos. Nossas linhas de produtos incluem o premiado conjunto de modelagem 3D, tecnologia de simulação e animação Cinema 4D; o aplicativo de escultura móvel de criatividade em movimento Forger; a linha diversificada Red Giant de ferramentas revolucionárias de edição, design de movimento e produção de filmes; o criador de formas 3D de ponta e incrivelmente rápido Redshift; e o ZBrush, a solução de escultura e pintura digital padrão da indústria.

A equipe de Maxon é composta por pessoas divertidas e apaixonadas que acreditam na formação e capacitação de uma comunidade artística de sucesso. Desde nossos eventos populares e inclusivos até nossos recursos educacionais Cineversity, a Maxon reconhece que desenvolver conexões intensas com criadores e promover seu crescimento profissional é fundamental para nossa capacidade de nos manter atualizados quanto às tendências do setor e atender melhor os clientes.

A Maxon é parte do Nemetschek Group.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230329005125/pt/

Contato:

Imprensa



Chloe Larby

Grithaus Agency

E-mail: [email protected]



Tel.: +44 7454 012045

Fonte: BUSINESS WIRE