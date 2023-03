Relatório sobre complexidade de nuvens de 2023 da NetApp destaca as demandas em transformação de um ambiente de várias nuvens

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 29 de março de 2023.

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), uma empresa internacional de software centralizada em dados e liderada por nuvem, lançou hoje o Relatório sobre Complexidade de Nuvens de 2023, uma pesquisa mundial que explora como os tomadores de decisão de tecnologia estão navegando em requisitos de nuvem oriundos da transformação digital e iniciativas de IA, e a complexidade de ambientes de várias nuvens. O relatório constatou que 98% dos líderes seniores de TI foram afetados pelo aumento da complexidade de nuvens em alguma capacidade, levando potencialmente a um baixo desempenho de TI, perda de receita e barreiras ao crescimento dos negócios.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230329005162/pt/

“Nosso relatório de pesquisa mundial destaca mudanças de paradigma em como os líderes de tecnologia veem e gerenciam suas iniciativas de nuvem”, disse Ronen Schwartz, Vice-Presidente Sênior e Diretor Geral de Armazenamento em Nuvem da NetApp. “À medida que a adoção da nuvem acelera e as empresas inovam com mais rapidez para competir, os líderes de tecnologia vêm enfrentando uma crescente pressão para conciliar diversas prioridades ao mesmo tempo, fazendo com que muitos repensem como gerenciam a eficiência e a segurança neste novo ambiente.”

“Os dados de nossa pesquisa mundial demonstram a extrema complexidade de ambientes de TI modernos e a pressão que os executivos de tecnologia vêm sofrendo para mostrar resultados mensuráveis dos investimentos em nuvem”, disse Gabie Boko, Diretora de Marketing na NetApp. “Na NetApp, simplificamos o complexo mediante nossa abordagem, que permite aos executivos de tecnologia aumentar a velocidade da inovação, reduzir custos e aprimorar a consistência, flexibilidade e agilidade em ambientes locais e em nuvem.”

As principais descobertas do relatório incluem:

A complexidade de nuvens alcança um ponto de inflexão

A complexidade dos dados alcançou um ponto de ebulição para empresas ao redor do mundo, e os executivos de tecnologia vêm sentindo a pressão para conter seu impacto nos negócios. Entretanto, os desafios técnicos e organizacionais podem atrapalhar suas estratégias de nuvem, com 88% citando o trabalho em ambientes de nuvem como uma barreira, enquanto 32% lutam apenas para se alinhar a uma visão clara a nível de liderança.

Contexto mundial: As seguintes regiões relacionam isto como sua principal preocupação se a complexidade dos dados não for gerenciada:

Segurança cibernética: França, Espanha e Austrália / Nova Zelândia

Ceticismo de liderança: França, Espanha, Japão

Uso ineficiente em toda a organização: Austrália / Nova Zelândia

Ausência de visibilidade: Japão

A liderança deseja resultados em nuvem agora

A sustentabilidade se tornou um impulsionador inesperado de nuvem, com quase oito em cada dez executivos de tecnologia citando os resultados de ESG como cruciais para sua estratégia de nuvem. Contudo, o retorno sobre o investimento (ROI) é uma preocupação entre a liderança, com 84% dos executivos de tecnologia dizendo que sua estratégia de nuvem já deve mostrar resultados em toda a organização.

Contexto mundial:

Quase metade dos executivos de tecnologia (49%) relata que, quando as discussões sobre estratégia de nuvem ocorrem, as preocupações com custos surgem com frequência ou o tempo todo.

A regulamentação e conformidade de dados é outro impulsionador de nuvem, com vários regulamentos locais promovendo sua estratégia de várias nuvens na maior parte ou parte do tempo.

Os executivos de tecnologia consideram IA como uma possível solução

No próximo ano, mais de um terço (37%) dos executivos de tecnologia relatam que metade ou mais de suas implantações em nuvem serão suportadas por aplicativos impulsionados por IA. Quase metade dos executivos de tecnologia em empresas menores, aquelas com menos de 250 funcionários, espera alcançar a marca de 50% no próximo ano e 63% até 2030, enquanto as empresas maiores ficam para trás.

Contexto mundial:

Os EUA lideram na EMEA e APAC em planos de implantar aplicativos de nuvem impulsionados por IA no próximo ano, com França e Japão como exceções em suas regiões.

O escalonamento da IA é a prioridade principal na EMEA e APAC, mas é a segunda prioridade nos EUA, atrás do cumprimento da conformidade regulatória.

“O relatório de pesquisa mundial da NetApp revela uma desconexão entre os executivos fora da TI e os que estão dentro, especificamente, os líderes que trabalham para executar em nuvem são os mais arraigados em questões de custo e complexidade, enquanto aqueles fora da TI ainda não compreenderam por completo. No processo de mudança para a nuvem, os líderes vêm enfrentando desafios, deixando espaço para os fornecedores resolverem estes problemas atuais ou ainda a serem descobertos”, disse Randy Kerns, Estrategista Sênior e Analista do Evaluator Group. “À medida que os clientes expressam preocupações com a implementação da nuvem, os fornecedores têm a oportunidade de criar e oferecer soluções para simplificar o processo.”

À medida que as organizações migram cada vez mais para ambientes de várias nuvens, a NetApp visa aliviar os gargalos de eficiência, ao possibilitar que os líderes de TI gerenciem seus sistemas em uma interface de usuário simplificada. Ao adotar uma abordagem evoluída de nuvem, a NetApp está liderando o ônus pelo armazenamento e gerenciamento de nuvem de última geração, ao equipar equipes com as ferramentas necessárias para se manterem atualizadas com as principais tendências descritas no relatório de pesquisa acima (por exemplo, otimização de custos, avaliação de riscos e operação sustentável).

Para saber mais e acessar o relatório completo e o infográfico, consulte o Relatório sobre Complexidade de Nuvens de 2023.

Metodologia

A NetApp fez parceria com a Wakefield Research para conduzir um estudo de pesquisa quantitativa em novembro de 2022, entre 1.300 executivos de tecnologia e dados em empresas em 9 mercados: EUA, EMEA (França, Alemanha, Espanha, Reino Unido) e APAC (Índia, Japão, Singapura, e Austrália / Nova Zelândia). No momento da conclusão, todos os participantes ocupavam cargos classificados como “nível de diretor e acima” e trabalhavam em departamentos de TI, infraestrutura de TI, infraestrutura de nuvem e engenharia de dados.

Sobre a NetApp

A NetApp é uma empresa mundial de software centralizada em dados e liderada por nuvem, que capacita as organizações a liderar com dados na era da transformação digital acelerada. A empresa fornece sistemas, software e serviços de nuvem que permitem que seus aplicativos sejam executados de modo otimizado da central de dadosànuvem, estejam eles desenvolvendo em nuvem, migrando para a nuvem ou criando suas próprias experiências como em nuvem no local. Com soluções que funcionam em diversos ambientes, a NetApp ajuda as organizações a criar sua própria malha de dados e entregar com segurança dados, serviços e aplicativos certos às pessoas certas, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas relacionadas em www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230329005162/pt/

Contato:

Contato de mídia:



Kenya Hayes

NetApp

[email protected]

Contato com investidores:



Kris Newton

NetApp

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE