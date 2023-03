Startup ajuda 40 mil alunos a conseguirem bolsas de estudos no ensino básico

* Por: DINO - 29 de março de 2023.

O Melhor Escola, um marketplace de educação, ajudou 40 mil crianças e adolescentes a conseguirem bolsa de estudos em escolas particulares de todo o país. O site ainda contém todas as informações relevantes a serem analisadas na hora em que os pais vão escolher uma instituição de ensino para os filhos.

As bolsas de estudo podem chegar até 80% de desconto. Nesse cenário, as escolas parceiras se comprometem a manter o desconto até o final da etapa de ensino da vaga (Ensino Infantil, Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio), ou por pelo menos dois (02) anos em casos de séries de finais de ciclo

Dessa forma, o objetivo do Melhor Escola é tornar a educação mais acessível para todos. Assim, ter 40 mil alunos matriculados significa que cada vez mais famílias estão tendo a oportunidade de colocarem seus filhos em uma escola por um preço que possam pagar.

Além disso, a plataforma contém um espaço para avaliação das instituições por meio da qual pais, alunos, ex-alunos e professores podem deixar a sua opinião sobre as instituições. As avaliações são muito importantes para as famílias escolherem uma escola.

O site Melhor Escola foi criado em 2012, depois que seu idealizador, Juliano Souza, se frustrou ao não encontrar uma ferramenta que o ajudasse a escolher uma escola para seu filho. Hoje, o portal conta com informações de todas as 193 mil escolas brasileiras e divulga mais de 7.000 escolas particulares parceiras que utilizam o programa de captação de alunos.