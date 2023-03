Workplace Options Inaugura Centro de Serviços no Uruguai

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 29 de março de 2023.

RALEIGH, N.C., March 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Workplace Options (WPO), empresa líder mundial em suporteàsaúde e ao bem-estar dos funcionários, abriu seu primeiro escritório na América do Sul no Uruguai. O ambiente político e econômico estável do país, juntamente com a sua força de trabalho altamente qualificada e multilíngue, influenciou fortemente a decisão de localização da WPO. A WPO pretende expandir sua presença em toda a América Latina para fornecer às empresas cuidados emocionais, físicos e práticos para seus funcionários. Os cuidados práticos incluem ajudar os funcionários com questões financeiras, jurídicas, de cuidados infantis e de cuidados com idosos. Além de abrir o escritório no Uruguai, a WPO lançou uma estratégia de recrutamento para atrair profissionais uruguaios especializados em psicologia para se juntaremàsua força de trabalho internacional. Atualmente, a equipe do Uruguai é composta por 30 profissionais (incluindo 20 psicólogos clínicos).

“A WPO ajuda as organizações a se tornarem mais resilientes e apoia as pessoas a fazerem uma diferença transformadora nas suas vidas”, disse Alan King, Presidente e CEO da WPO. “Estamos criando uma força de trabalho global tão diversificada quanto as pessoas que servimos. A abertura de um centro de serviços do Uruguai é um passo essencial da nossa jornada para acabar com o estigma da saúde mental e de aprimorar o acesso a cuidados de saúde holísticos em toda a América do Sul ”.

A nova ministra da Saúde Pública do país, Karina Rando, anunciou recentemente que se concentrará em atender às necessidades holísticas de saúde – física, mental e social – dos uruguaios. De acordo com um relatório de dados do Sindicato Médico do Uruguai, do Banco da Previdência Social (BPS) e da Universidade de Medicina, as licenças médicas relacionadas a transtornos mentais e comportamentais, como transtornos de ansiedade, transtornos de humor, episódios depressivos, estresse, entre outros, variam de 60 a 120 dias para os trabalhadores uruguaios. Além disso, as estatísticas de suicídio do país apontam para uma urgência para a expansão do acesso a cuidados de saúde mental proativos. O Uruguai tem a taxa bruta de suicídio mais alta da América Latina: 21,24 por 100.000 habitantes, de acordo com o último relatório da OMS (2019). No ano passado, as autoridades do Ministério da Saúde do Uruguai criaram um registro de tentativa de suicídio para registrar, monitorar e prevenir a autoflagelação futura de um paciente.

“Com a pandemia de COVID-19, a agitação política e o estresse financeiro causado pelo aumento dos índices de inflação em todo o mundo, os eventos dos últimos três anos trouxeramàtona a necessidade de as organizações priorizarem a saúde mental da sua força de trabalho e da criação de equipes resilientes”, disse a Diretora de Prestação de Serviços da WPO na América do Sul, Maria V. Doria, PhD, CPsychol. “A criação de uma cultura de bem-estar tem início com o investimento em suporte e recursos abrangentes de bem-estar para os funcionários.”

A Workplace Options está empenhada em apoiar as pessoas no seu idioma local com conselheiros e treinadores de vida profissional que compreendam a cultura e comunidade únicas. A empresa iniciou há mais de 40 anos ajudando as mulheres que trabalham com cuidados infantis e outras necessidades da vida profissional. A WPO atualmente atende mais de 75 milhões de pessoas de mais de 116.000 organizações em mais de 200 países e territórios. Os serviços de bem-estar da WPO alcançam resultados positivos porque, quando uma pessoa se conecta ao suporte, ela conversa imediatamente com um profissional qualificado e empático, que fala a mesma língua e leva o tempo necessário para chegaràraiz do problema.

“A Workplace Options se dedica a ajudar as empresas latino-americanas a priorizar o bem-estar dos funcionários”, disse Felipe Patrón, Diretor de Soluções de Negócios da WPO. “Nossas soluções personalizadas incluem uma gama de recursos projetados para apoiar a saúde emocional, prática e física dos seus funcionários – para a criação de uma força de trabalho mais saudável e produtiva.”

Webinar gratuito:El impacto laboral del estrés financiero personal (O impacto do stress financeiro no local de trabalho)

Panelistas: Rosa Maria Espinosa (LATAM Líder de Beneficios, Amazon), Diretora de Prestação de Serviços Clínicos da Workplace Options (México) Ximena Ruiz, Chefe da Equipe Financeira em Military OneSource Roxana Roney, AFC®, MBA

Acompanhe o nosso próximo webinar, 25 de abril às 11h (ET). Um painel de experts em bem-estar emocional que falará sobre conhecimento, perspectivas e experiência quanto ao stress financeiro, além de discussões sobre as melhores práticas para a redução do impacto do stress financeiro pessoal no local de trabalho.

Temas:

Como o stress financeiro afeta os funcionários no local de trabalho?

Como o stress financeiro afeta a saúde física e mental dos funcionários?

O que as empresas podem fazer para apoiar os funcionários que estejam tendo stress financeiro pessoal?

Sobre a Workplace Options (WPO)

Fundada em 1982, a Workplace Options (WPO) é a maior provedora independente de soluções holísticas de bem-estar. Por meio de programas personalizados e uma rede global abrangente de provedores e profissionais credenciados, a WPO apoia os indivíduos a se tornarem mais saudáveis, felizes e produtivos, tanto pessoal quanto profissionalmente. Com a confiança de 51% das empresas Fortune 500, a WPO oferece atendimento de alta qualidade de forma digital e pessoal para mais de 75 milhões de pessoas em 116.000 organizações em mais de 200 países e territórios.

