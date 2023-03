Zenus Bank realiza aquisição estratégica de fornecedor líder de pagamentos

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 29 de março de 2023.

Zenus Bank, o banco digital que disponibiliza contas bancárias dos EUA internacionalmente, tem o prazer de anunciar a aquisição da Financial Urban Exchange LLC (FUEX Payments), uma fintech especializada em pagamentos em tempo real para os mercados caribenhos e latino-americanos (LAC).

Esta aquisição representa a estratégia contínua da Zenus Bank de inovar e expandir sua oferta de serviços na indústria fintech e demonstra seu foco em oferecer soluções financeiras de ponta aos seus clientes por meio de uma estratégia de fusões e aquisições eficaz.

A FUEX Payments desenvolveu soluções inovadoras de API que permitem pagamentos em tempo real por meio das principais marcas globais de cartões de pagamento para empresas, governos e instituições financeiras.

A aquisição da FUEX Payments pela Zenus Bank permitirá que o banco expanda sua oferta nos mercados caribenhos e LAC. A tecnologia de pagamentos em tempo real de ponta da FUEX Payments e a experiência da Zenus Bank em serviços financeiros criarão uma plataforma poderosa que permitirá que empresas e indivíduos na região realizem transações de forma mais eficiente e segura em qualquer lugar do mundo, aproveitando o poder das principais plataformas de pagamento com cartão.

“A FUEX Payments tem estado na vanguarda da revolução fintech nos mercados caribenhos e LAC, e estamos emocionados em tê-los na família Zenus Bank”, disse Mushegh Tovmasyan, fundador e presidente do Zenus Bank.

“Esta aquisição aumentará nossas capacidades e nos permitirá fornecer soluções ainda mais inovadoras aos nossos clientes, fortalecendo ainda mais nossa posição como líderes na indústria fintech.”

Cândido Alfonso, cofundador e CEO da FUEX Payments, disse: “Estamos animados em unir forças com a Zenus Bank, uma empresa que compartilha nossa visão de fornecer soluções financeiras de ponta aos clientes.

Esta aquisição nos permitirá aproveitar a experiência e os recursos da Zenus Bank para acelerar o crescimento de nossas soluções de pagamentos em tempo real nos mercados caribenhos e LAC nos mercados de transações em tempo real e pagamentos como serviço.”

Para obter mais informações sobre a aquisição da FUEX Payments pela Zenus Bank, visite o site do Zenus Bank ou entre em contato diretamente com o banco.

https://zenus.com/

-Fim-

Sobre o Banco Zenus:

O Zenus é um banco digital independente dos Estados Unidos, fundado em 2019, que está levando o banking além das fronteiras. Oferece a pessoas e empresas do mundo todo a segurança, liberdade e conveniência de um banco americano.

Com a oferta de serviços de banco de varejo, negócios, institucionais e BaaS (Banking as a Service), o Zenus está criando um mundo onde as fronteiras físicas não limitam o acesso aos serviços financeiros.

Saiba mais em www.zenus.com e @ZenusBank nas redes sociais.

O Zenus Bank não abrirá contas ou processará transações de países que foram sancionados pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros ‘OFAC’.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230329005699/pt/

Contato:

SEC Newgate

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE