Nomus e Cubus fazem parceria para dar mais agilidade a projetos da indústria

* Por: DINO - 29 de março de 2023.

A empresa de ERP para o segmento industrial, Nomus, e a desenvolvedora de soluções para engenharia, Cubus, firmaram parceria entre suas ferramentas para levar funcionalidades avançadas aos usuários do sistema de gestão empresarial. Com tecnologias complementares, o integrador da Cubus é inserido ao ERP da Nomus para automatizar as atividades operacionais de projetos complexos de engenharia industrial.

Através da união das duas organizações, as fábricas que utilizam esse sistema ERP poderão obter uma automação na geração dos cadastros realizados no CAD, software de projetos, que passam a ser enviados diretamente para a plataforma ERP Industrial. Além de evitar a realização dos cadastros de maneira duplicada, os projetos ganham mais confiabilidade, uma vez que as revisões são atualizadas automaticamente, evitando erros por digitação.

A parceria se deu a partir da indicação de clientes da Cubus Soluções, que atua em diferentes localidades do país, para desenvolver um integrador com a parceira. Segundo Márcio Buss, Sócio da Cubus, a Nomus trouxe mais reconhecimento, oportunidades e expansão para a empresa. “A Nomus é reconhecida por todo o Brasil, tanto que a conhecemos por indicações de clientes. Por isso, acredito que sua atuação em diversos estados seja muito benéfica para nosso negócio e usuários da solução”, comentou.

Para Thiago Leão, diretor comercial da Nomus, a disponibilização dos recursos criados na ação conjunta desperta expectativa positiva. “Estamos animados em oferecer essa possibilidade para as indústrias, considerando que essa integração trará ganhos que quem trabalha com projetos no dia a dia sabe que são relevantes. Esperamos que haja uma melhora na performance nos projetos através da agilidade e praticidade na passagem de informação entre os setores da empresa direto para o software gerencial”, destacou.