Serviços municipais online têm alta demanda em todo o Brasil

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 29 de março de 2023.

Os serviços municipais online têm tido uma alta demanda em todo o Brasil nos últimos anos, impulsionados principalmente pela pandemia de COVID-19 e a necessidade de distanciamento social. O estudo Mapa de Governo Digital 2022 indica que a imensa maioria das prefeituras identificou alta na demanda por serviços municipais on-line no Brasil desde o início da pandemia de Covid-19. Segundo o levantamento, feito em parceria pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia (SGD/ME), 94% dos gestores de 155 municípios de todas as regiões do País e com mais de 200 mil habitantes perceberam aumento na demanda nos últimos anos.

De acordo com o diretor de tecnologia Carlos Henrique Vieira, da SMAR APD, que atua no desenvolvimento de sistemas de ERPs para gestão pública, a comodidade e a agilidade na resolução de questões burocráticas também podem ter sido fatores que levaram mais pessoas a utilizarem esses serviços.

“As prefeituras – e o serviço público em geral – têm investido em melhorias nos portais de serviços online, buscando oferecer cada vez mais opções aos cidadãos e tornar os processos mais eficientes e acessíveis. Esse cenário mostra que a demanda por serviços municipais online só tende a crescer, à medida que mais cidadãos adotem a tecnologia como forma de interação com o poder público”, comenta o gestor.

Vieira analisa ainda que questões como o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC), que busca centralizar e facilitar a disponibilização dos dados dos entes públicos, irá incentivar ainda mais estes novos serviços.

Atualmente, entre os serviços mais procurados pelos cidadãos nos portais municipais são a emissão de guias de pagamento (como IPTU e ISS), consulta de processos e requerimentos, solicitação de serviços públicos (como poda de árvores e coleta de lixo), agendamento de atendimento presencial e informações sobre a cidade.

Outros serviços municipais que têm apresentado alta demanda são os relacionados à mobilidade urbana, como a emissão de cartões de transporte público e a consulta de horários de ônibus, e os relacionados à emissão de documentos, como a segunda via de contas de água e energia elétrica.

“Nossas demandas por desenvolvimento e interesses dos municípios por soluções digitais cresceu vertiginosamente desde 2020. Como exemplo, o sistema de processos digital cresceu a demanda mais de 100% após a pandemia, e o sistema para gerenciar o agendamento de visitas aos departamentos/órgãos públicos se tornou uma busca constante por nossos clientes após a pandemia”, reforça.

Tecnologia como aliada – Com o aumento da demanda por serviços municipais online, é importante que as prefeituras estejam preparadas para atender a essa crescente demanda e oferecer serviços de qualidade aos cidadãos. A tecnologia pode ser uma grande aliada nesse processo, tornando os processos mais eficientes e proporcionando uma melhor experiência para os usuários.

Apesar do aumento na procura por serviços públicos digitais, ainda há desafios a serem enfrentados para garantir que esses serviços sejam eficientes e acessíveis a todos. O trabalho realizado pelo Brasil na oferta de serviços públicos digitais foi reconhecido na Pesquisa sobre Governo Eletrônico 2020, publicada pela Organização das Nações Unidas (ONU). O país subiu duas posições e agora é o 20º, entre 193 nações, no Índice de Serviços Online (OSI). Por isso, é importante que os governos continuem investindo em tecnologia e capacitação de servidores públicos para garantir que os cidadãos possam acessar os serviços municipais de forma ágil e eficiente.

E para ser ágil e eficiente, o especialista comenta que é o papel das empresas desenvolvedoras de softwares ajudar nessa mudança, que é cultural.

“As empresas que desenvolvem softwares para serviços municipais online podem contribuir significativamente para melhorar a qualidade e a acessibilidade desses serviços. Podemos destacar a busca por simplificar e desburocratizar os sistemas, além de apoiar a formação dos usuários, os servidores públicos, tanto na ferramenta quanto atualização da legislação e normas que envolvem a gestão pública. Compartilhando conhecimento podemos extrair mais dos sistemas disponíveis além de pensar em maneiras melhores de atendermos a demanda por soluções digitais e desta forma promovermos uma mudança cultural. Devemos em última análise impactar positivamente quem mais precisa: o cidadão”, avalia.

Para mais informações, basta acessar: www.smarapd.com.br