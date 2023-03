Cognite Data Fusion® obtém o primeiro certificado de conformidade DNV do setor para gêmeos digitais

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 30 de março de 2023.

Cognite, uma empresa líder mundial em software industrial, em um esforço conjunto com a Aker BP, anunciou hoje que alcançou com sucesso a conformidade com o DNV-RP-A204. A DNV, sociedade de classificação líder mundial e especialista independente em garantia e gerenciamento de risco, desenvolveu o DNV-RP-A204 como uma referência de garantia de qualidade para as várias abordagens do setor de energia para criar e operar gêmeos digitais.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230329005996/pt/

S&P Global Oil & Gas Digital Twin Supplier Landscape, select firms (Graphic: Business Wire)

A conformidade se refere ao produto principal da Cognite, a Cognite Data Fusion®, uma plataforma Industrial DataOps que combina diferentes fontes de dados e informações para hospedar, estruturar, integrar e contextualizar dados para soluções de gêmeos digitais. O escopo da avaliação inclui segurança cibernética e maturidade no desenvolvimento de software, incluindo processo de verificação e validação, indicadores de qualidade de dados e garantia operacional.

Esse credenciamento vem na sequência de um relatório da empresa de pesquisa independente S&P Global, que identificou a Cognite Data Fusion® como líder em 20 provedores de gêmeos digitais avaliados no progresso rumoàotimização de ativos e operações autônomas. O estudo revelou que a Cognite é líder em integração digital e contextualização nos espectros de dados de OT, TI e engenharia.

Juntas, essas credenciais indicam aos clientes atuais e futuros que a Cognite Data Fusion® oferece os melhores gêmeos digitais industriais abertos da categoria para:

Acelerar e dimensionar as soluções de gestão de desempenho de ativos de IA com informações de fontes de dados cruzadas

Conectar-se a simuladores de física e implementar aprendizados de máquina guiados por física

Estabelecer confiança nos dados e nos modelos computacionais que executam o gêmeo digital

Habilitar soluções de análise preditiva, como planejamento de cenários

Fornecer visualizações de dados intuitivas que promovem a agilidade e o valor

“A plataforma Industrial DataOps aberta da Cognite Data Fusion é líder em integração de dados para gêmeos digitais industriais”, disse Paula Doyle, diretora digital da Aker BP. “No projeto de desenvolvimento do campo Yggdrasil, estamos estabelecendo um novo padrão na maneira de operar um campo para garantir alta eficiência e emissões muito baixas. Estamos falando de operações controladas remotamente, plataformas de produção não tripuladas, decisões baseadas em tecnologia e dados e processos de trabalho. Essa certificação fortalece nossa confiança de que a Cognite Data Fusion® nos ajudará a alcançar nossas ambiciosas metas para o Yggdrasil.”

“Uma forte capacidade de integração de dados é um dos elementos-chave para permitir implementações de gêmeos digitais bem-sucedidas”, afirmou Oscar Abbink, diretor de Tecnologia de Energia e Inovação da S&P Global Commodity Insights.

“O DNV-RP-A204, a primeira Prática Recomendada do setor de energia sobre como criar e garantir a qualidade de gêmeos digitais, estabelece uma referência para abordagens para criar e operar a tecnologia e transformar o potencial em um retorno real sobre o investimento”, comentou Lucy Craig, diretora de Crescimento, Inovação e Digital em Sistemas de Energia da DNV. “Desenvolvido em colaboração com a indústria de energia, o DNV-RP-A204 fornece orientações valiosas para desenvolvedores de gêmeos digitais, introduz uma referência contratual entre fornecedores e usuários e atua como uma estrutura para garantir a tecnologia.”

Para saber mais, acesse cognite.com/industrial-digital-twin.

Sobre a Cognite

A Cognite é uma empresa global de SaaS industrial que foi estabelecida com uma visão clara: capacitar rapidamente as empresas industriais com dados contextualizados, confiáveis e acessíveis para ajudar a impulsionar a transformação digital em grande escala das indústrias com uso intensivo de ativos no mundo todo. Nossa principal plataforma industrial de DataOps, Cognite Data Fusion®, permite que usuários de dados e domínios industriais colaborem com rapidez e segurança para desenvolver, operacionalizar e dimensionar soluções e aplicativos industriais de IA a fim de oferecer rentabilidade e sustentabilidade. Acesse www.cognite.com e siga-nos no Twitter e LinkedIn.

Sobre a DNV

A DNV é especialista independente em garantia e gerenciamento de risco, com presença em mais de 100 países. Por meio de sua ampla experiência e profundo conhecimento, a DNV promove a segurança e o desempenho sustentável, estabelece pontos de referência no setor e inspira e inventa soluções.

Seja avaliando um novo projeto de navio, otimizando o desempenho de um parque eólico, analisando dados de sensores de um gasoduto ou certificando a cadeia de suprimentos de uma empresa alimentícia, a DNV permite que seus clientes e partes interessadas tomem decisões cruciais com confiança.

Na indústria de energia

A DNV fornece garantia para toda a cadeia de valor de energia por meio de seus serviços de consultoria, monitoramento, verificação e certificação. Como o principal recurso mundial de especialistas independentes em energia e consultores técnicos, o provedor de garantia ajuda indústrias e governos a navegar pelas muitas transições complexas e interrelacionadas que ocorrem internacionalmente e regionalmente na indústria de energia. A DNV está comprometida em realizar as metas do Acordo de Paris e apoiar os clientes a fazer uma transição mais rápida para um sistema de energia profundamente descarbonizado.

Saiba mais em www.dnv.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230329005996/pt/

Contato:

Cognite:



Michelle Holford

Vice-presidente de Relações Públicas Globais

E-mail: [email protected]

DNV:

Neil Slater

Chefe da Assessoria de Imprensa

Energy Systems

Tel.: +44 (0) 7876 578 353

E-mail: [email protected]



Penda Sall

Assessoria de Imprensa

Energy Systems

Tel.: +33 (0) 651 69 88 64

E-mail: [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE