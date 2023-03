Gravity lança seu novo jogo de plataforma 3D, ‘ALTF42’ na versão de acesso antecipado do Steam

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 30 de março de 2023.

Gravity (NASDAQ: GRVY), uma empresa internacional de jogos, lançou seu novo jogo de plataforma 3D, ‘ALTF42‘, como uma versão de acesso antecipado no Steam em 31 de março de 2023.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230330005351/pt/

ALTF42, o jogo de plataforma 3D em estilo ‘permadeath’, sucessor do ALTF4, está disponível agora como uma versão de acesso antecipado no Steam, com início em 31 de março (gráfico: Gravity)

A Gravity irá se encarregar dos serviços referentes ao ‘ALTF42’, um jogo de plataforma 3D estilo ‘permadeath’ desenvolvido pela PUMKIM, um desenvolvedor de jogos eletrônicos coreano, com base no conhecimento de publicação mundial que acumulou ao longo dos anos. ALTF42 é a continuação oficial do ‘ATLF4’ e apresenta um nível de dificuldade ainda maior com armadilhas mais perigosas do que a versão anterior. A versão anterior, ALTF4, ganhou grande popularidade de usuários ao redor do mundo, liderando a lista de classificações de revisão do STOVE e 70.000 espectadores simultâneos no Twitch.

Como o nome do jogo vem do atalho para desligamento forçado, ‘ALT+F4’, ele estimula constantemente o desejo de concluir o jogoàforça durante o jogo. O jogo é finalizado quando o personagem cavaleiro atravessa etapas com várias armadilhas e chega a um destino específico sem perder a vida. Este jogo eletrônico vem atraindo a atenção de muitos usuários em todo o mundo devidoàsua dificuldade intransponível em contraste com o método de operação simples.

Na versão de acesso antecipado no Steam do ALTF42, embora os usuários apenas possam jogar determinadas etapas do jogo, eles podem experimentar a maioria dos sistemas principais. Nesta versão, apenas dois idiomas, coreano e inglês, têm suporte, e sistemas de jogo como itens, fantasias, armadilhas e idiomas suportados serão complementados gradualmente mediante atualizações regulares.

Yoo Joon, Líder de Equipe de Negócios da Gravity, disse: “A Gravity está apresentando o ALTF42, a continuação oficial do ALTF4, que foi amado por muitos usuários ao redor do mundo. Recomendo testar o jogo, pois os usuários podem experimentar a maioria dos sistemas do jogo com antecedência, mesmo na versão de acesso antecipado, que será lançada desta vez. Ao iniciar com o ALTF42, planejamos introduzir títulos de console de diversos gêneros em sequência, uma vez que assinamos contratos de publicação internacionais para estes títulos. Solicitamos a gentileza de seu interesse e apoio contínuos.”

Mais informação sobre a versão de acesso antecipado do ALTF42 está disponível no site oficial do Stream para ALTF42 (https://store.steampowered.com/app/2187230/ALTF42/) com consultas sobre publicação de jogos eletrônicos podendo ser feitas por e-mail ([email protected]).

Sobre a Gravity

Gravity Co., Ltd é uma empresa coreana de jogos eletrônicos fundada em abril de 2000 e uma empresa industrial de jogos eletrônicos cotada na NASDAQ (GRVY). O número de contas cumulativas mundiais da Ragnarok IP, IP representante da Gravity, registrou mais de 120 milhões em 30 de setembro de 2022.

Fonte: BUSINESS WIRE