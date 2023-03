LLYC anuncia nova conselheira na área de Talent Engagement

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 30 de março de 2023.

A LLYC Brasil incorpora mais uma especialista em seu conselho consultivo. A psicóloga Mariana Clark, que assume o posto de Conselheira de Talent Engagement da consultoria no Brasil, tem mais de 20 anos de experiência profissional com foco nas necessidades psicossociais de colaboradores, clientes e conciliação de diferentes stakeholders. A ideia é promover a melhora em relação ao compromisso e o orgulho dos profissionais em pertencer a uma organização, conectar o talento aos objetivos de negócio, além de melhorar a capacidade de atração dessas empresas, favorecendo os processos internos de transformação e um ambiente saudável para inovação e criação.

Com pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), e especialização em Saúde Mental, Perdas e Luto, Mariana se integra ao conselho consultivo da LLYC- única consultoria no Brasil a ter um conselho de especialistas– para aportar ainda mais conhecimento a projetos estratégicos voltados ao Talento e ao Engajamento, a fim de fortalecer e ampliar o atendimento aos clientes de diversos setores da LLYC Brasil.

Com especialização em prevenção de adoecimentos mentais no contexto organizacional e escolar, Mariana é uma entusiasta de ambientes de diálogo, em que a expressão e validação das dores humanas, por meio de processos de acolhimento e de prevenção de adoecimentos mentais, seja uma prioridade nas organizações. Para ela, é muito importante levar a mensagem tanto do cuidado, do acolhimento quanto do diálogo a fim de validar as dores humanas como alicerces fundamentais para toda e qualquer empresa ou escola. “Compartilhar conhecimento com líderes e colaboradores das empresas é um grande prazer para mim. Integrar um conselho de especialistas como este da LLYC, é uma honra muito grande. Espero contribuir para o desenvolvimento de práticas que ajudarão as empresas a promover estratégias de comunicação visando o compromisso com as equipes, baseando-se na escuta, na confiança dos profissionais e na promoção do diálogo”, destaca Mariana.

Ela fez parte da equipe de psicólogos que fez atendimento às vítimas em Brumadinho após a tragédia ambiental, e o escopo foi o crescimento pós-trauma, além de ter sido uma das responsáveis pelo trabalho com as Lideranças da Diretoria de Reparação da mineradora Vale. “Como uma consultoria de atuação global, buscamos criar projetos que acompanhem os processos de transformação dos nossos clientes, contribuindo para o sucesso dos mesmos. Assim, com a chegada a Mariana, planejamos seguir desempenhando um papel de protagonismo na promoção de estratégias de comunicação eficientes, voltadas ao Talent Engagement, para os atuais e futuros clientes”, destaca Naira Feldmann, diretora de Talent Engagement da LLYC Brasil.

Sobre o Conselho Consultivo da LLYC

O Conselho Consultivo é uma iniciativa inédita no segmento de consultorias e assessorias de comunicação no Brasil, e tem exercido um importante papel na gestão estratégica e no crescimento da LLYC nos últimos anos no país. A empresa, que está há 15 anos atuando no Brasil, conta ainda com a presença de Gustavo San Martin, para temas de Saúde e Sociedade Civil, Silmar Müller, no Agronegócio, Ariane Abdallah, especialista em Empreendedorismo e Posicionamento Executivo, Paulo Feldman, com Contexto Político e Econômico, Edney Souza, em Tecnologia, Inovação e Educação, Moisés Cona, em Infraestrutura, Roberto Brandt, em Sustentabilidade Global, Renata Camargo, em Diversidade e Inclusão, Cecília Seabra para temas voltados à ESG, Adecio Vasconcelos, conselheiro para a Região Nordeste e Tato Carbonaro, para Comunicação Corporativa.