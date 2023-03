Revolução do sistema financeiro digital é tema do terceiro Digital Money Meeting

* Por: DINO - 30 de março de 2023.

Os novos caminhos do sistema financeiro digital brasileiro, incluindo Real Digital, finanças descentralizadas (DeFi), banking as a service, alternativas de crédito e Open Finance serão debatidos pelos principais nomes do setor na terceira edição do Digital Money Meeting, dia 12 de abril, em São Paulo. Com transmissão online, o evento terá participação presencial gratuita.

Voltado a dirigentes de bancos comerciais, fintechs e seguradoras, executivos de empresas de conectividade e digitalização, entre outros agentes do ecossistema tecnológico financeiro, o Digital Money Meeting contará com cinco painéis temáticos, além da apresentação de dois keynote speakers.

Programação:

09:00 | 09:30 – Credenciamento

– Credenciamento 09:30 | 10:45 – Painel: Banking as a Service e Inteligência Artificial

– Painel: Banking as a Service e Inteligência Artificial 10:45 | 11:00 – Keynote Speaker: Carolina Gladyer Rabelo, Diretora Jurídica, Governança e Educação Executiva da ABBC

– Keynote Speaker: Carolina Gladyer Rabelo, Diretora Jurídica, Governança e Educação Executiva da ABBC 11:00 | 12:45 – Painel: Real Digital, Tokenização e Criptomoedas

– Painel: Real Digital, Tokenização e Criptomoedas 14:15 | 15:30 – Painel: As alternativas do crédito a partir do Open Finance

– Painel: As alternativas do crédito a partir do Open Finance 15:30 |15:45 – Keynote Speaker: Mauricio Santos, Diretor Executivo de Serviços Financeiros da Claro e Claro Pay

– Keynote Speaker: Mauricio Santos, Diretor Executivo de Serviços Financeiros da Claro e Claro Pay 15:45 | 16:45 – Painel: 5G e Sistema Financeiro

– Painel: 5G e Sistema Financeiro 16:45 | 17:45 – As transformações no mercado de seguros

O Digital Money Meeting é uma realização da Bit Social e Momento Editorial.

Digital Money Meeting – 3ª edição

Data: 12 de abril, em formato híbrido (presencial gratuito/virtual R$ 179,00)

Local: Hotel Meliá Ibirapuera – Av. Ibirapuera, 2.534 – Moema – São Paulo/SP

Mais informações e inscrições aqui.

Patrocínio Black: Claro e Embratel

Patrocínio Gold: SAS

Patrocínio White Plus: Use