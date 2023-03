Senior Sistemas tem lucro de R$ 134,7 MM em 2022

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 30 de março de 2023.

A Senior Sistemas, empresa de tecnologia para gestão do país, acaba de anunciar seu resultado de 2022 e os planos para manter seu ritmo de crescimento neste ano. A companhia cresceu 23,3% a receita líquida em relação ao ano de 2021 atingindo R$ 718,2 milhões, com destaque para a receita de Cloud que cresceu 57,4% versus o ano anterior.

O EBITDA alcançou R$ 198 milhões com margem EBITDA de 27,6%. Teve destaque o crescimento de 30,3% no lucro líquido comparado com 2021, atingindo R$ 134,6 milhões no ano. A empresa manteve a consistência de crescimento mesmo em cenários macroeconômicos distintos: houve crescimento de 195% no lucro líquido, 141% na receita líquida e 161% no EBTIDA, entre 2018 e 2022.

Em Gestão, houve a estratégia de internacionalização com a ampliação da capilaridade da Senior na América Latina, a partir da Unidade de Negócios Novasoft, e com o lançamento das soluções de Gestão de Pessoas, CRM, X Platform e Logística no mercado latino-americano.

A Senior Sistemas conta com mais de 2 mil clientes e cerca de 700 mil empregados atendidos em diversos países além da Colômbia, como México, Equador, Guatemala, Peru, Chile e Argentina. Adquirida em janeiro de 2021, a 21ª operação de M&A da Companhia, a Novasoft cresceu 91% na receita líquida somando os últimos dois anos, este crescimento em COP – Peso Colombiano.

Em 2022, a Fintech Wiipo, do grupo Senior Sistemas, atingiu a marca de 1,6 milhões de usuários conectados ao App, mais de R$ 25 milhões em créditos consignados contratados e R$ 36 milhões em benefícios flexíveis transacionados.

Além disso, a Senior criou a XPlatform, uma nova unidade de negócio direcionada a escalar o ecossistema X a partir de uma plataforma que customiza e integra diversas funcionalidades como BPM, RPA, Chatbot, ECM/Assinatura Eletrônica, Analytics e Senior Connect às soluções de gestão da Senior por meio de ferramentas no-code, low-code e APIs e já conta com mais de 14 mil APIs disponibilizadas, mais de 500 mil usuários e 2.500 clientes atendidos.

Outro destaque nessa frente foi o lançamento em 2022 do marketplace Senior X Store, hub que conecta providers de soluções de tecnologia base de clientes Senior e possui mais de 100 parceiros e 200 soluções ofertadas. Em outubro de 2022, a Senior realizou a aquisição da Globaltec, que soma ao portfólio no segmento de Construção, incluindo a unidade de negócio Senior Mega e a startup Obra Prima.

Planos para 2023

O ecossistema de soluções da Senior é composto por três capacidades de negócio – Gestão, Fintech e Plataforma. Desde a matéria-prima até o consumidor final a Senior atende mais de 10 mil clientes nas diversas etapas da cadeia produtiva, em setores estratégicos como manufatura, agronegócio, logística, construção, atacado e distribuição, que contam com mais de 6,6 milhões de usuários conectados às soluções no Brasil e América Latina.

Dessa forma, para Carlênio Castelo Branco, CEO da Senior, “a performance financeira alcançada em 2022 nos fortalece para seguirmos em 2023 mantendo a sustentabilidade dos negócios em Gestão, com forte investimento nas avenidas de crescimento das nossas capacidades Fintech e Plataforma. Acreditamos no crescimento orgânico da companhia, com ampliação da nossa presença de mercado no Brasil e na América Latina, e seguimos firmes com nossos investimentos em M&A e Corporate Venture”.

A Senior também engloba o ranking Great Place to Work (GPTW) pelo quinto ano consecutivo e em 2022 foi reconhecida nos três rankings em que concorreu: entre as melhores grandes empresas, como uma das 150 melhores empresas de tecnologia da informação para se trabalhar no país, a terceira melhor de Santa Catarina.