Com estrutura e programação mais ampla E-Summit acontece nos dias 1 e 2 de junho

* Por: DINO - 31 de março de 2023.

O E-Summit chega a sua quarta edição e pela primeira vez o congresso de marketing digital acontece em dois dias, no Instituto SEB – A Fábrica. O evento tem por objetivo apresentar especialistas do mercado de marketing e estratégias, que vão se apresentar em quatro palcos e vão compartilhar seus cases em conjunto com ativações sensoriais e instalações relacionadas ao universo digital espalhadas pelo espaço. O E-Summit 2023 acontece nos dias 1º e 2 de junho.

O evento já está com os ingressos à venda com cinco opções para acompanhar todos os palcos do E-Summit:

– Ingresso Social (valor reduzido mediante doação de 1 kg de alimento);

– Ingresso Diário;

– Ingresso ALL PASS (dois dias);

– Ingresso VIP.

“Esse ano teremos muitas surpresas, com uma estrutura maior e prontos para receber pelo menos o triplo dos visitantes de 2022, são quatro palcos que serão ricos em conteúdo e muitas boas atrações”, comenta Marília Dovigues, head de marketing na Etus e organizadora do E-Summit.

André Patrocínio, CEO da Etus e um dos idealizadores do E-Summit, comenta sobre a quarta edição e o que o público pode esperar: “O objetivo principal é fomentar a ideia de democratizar o marketing, mostrar o seu poder e dar acessibilidade a todos. Ou seja, promover esse evento em Ribeirão Preto faz parte da ideologia de fortalecer o cenário local e gerar uma experiência única, trazendo players de mercado pela primeira vez na cidade”, fala o CEO da Etus.

O evento, com 10 horas de conteúdo a cada dia, é realizado pela Etus e espera reunir mais de 1000 pessoas presencialmente.