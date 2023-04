Cooperativa lança curso gratuito para empreendedoras

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 31 de março de 2023.

Dados do Global Entrepreneurship Monitor (GEM 2021), considerada a maior pesquisa de empreendedorismo do mundo, indicam que o Brasil possui cerca de 43 milhões de empreendedores. Dentro desse número, 45,6% são mulheres, ou seja, mais de 19 milhões, número que coloca o país na sétima posição no ranking mundial de empreendedorismo feminino.

E elas também são maioria nas empresas que estão começando (com até 3,5 anos). Na Região Nordeste, a edição 2022 do Mapa de Negócios de Impacto aponta que 50% das empresas mapeadas têm como principal fundadora uma mulher e 70% têm, pelo menos, uma empreendedora na liderança.

Com foco na qualificação desse público, o Sicredi lançou um programa on-line e gratuito de empreendedorismo feminino, o Curso Mulher Empreendedora, que contribui para o desenvolvimento da comunidade.

De acordo com a assessora do Desenvolvimento do Cooperativismo da Central Sicredi Nordeste, Cristiane Cavalcanti, o objetivo do curso é o de qualificar e auxiliar as mulheres empreendedoras a expandirem seus negócios. “É preciso incentivar a jornada profissional e a independência financeira das mulheres. Ao oferecer essa solução, geramos impacto e inclusão financeira, por meio da profissionalização dos negócios gerenciados por elas”, explica.

O conteúdo programático do curso foi desenvolvido por meio de uma consultoria especializada contratada para deixar a linguagem simples e de fácil compreensão, independentemente do grau de instrução, renda e faixa etária.

“Incentivos como esse possibilitam que as mulheres conquistem a sua independência, espaço na sociedade e um aumento na sua autoestima. Essa participação reflete também no mercado de trabalho e em diversos setores da economia do país, empoderando as mulheres para terem mais segurança ao enfrentarem os desafios do mercado”, comemora Cristiane.

Além do curso Mulher Empreendedora, outras ações da cooperativa de crédito buscam promover a equidade de gênero, empoderando as mulheres para que possam participar na gestão em todos os níveis da própria organização, como é o caso do Comitê Mulher, já implementado nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Alagoas, com estimativa de expansão para os demais estados da Região Nordeste.