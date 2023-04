Empresários criam checkout de conversão on-line

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 31 de março de 2023.

O e-commerce começou a se tornar cada vez mais popular na década de 1990, quando o desenvolvimento da internet tornou possível o acesso às compras on-line. O comércio eletrônico passou a crescer ainda mais, porém, no início dos anos 2000, quando o acesso à banda larga se tornou popular – o que permitiu que os usuários acessassem sites com maior facilidade – e atravessou fronteiras durante a pandemia de Covid-19, impulsionado pelas medidas de quarentena e isolamento social.

Hoje, as compras virtuais se tornaram uma realidade para os consumidores de todo o mundo e movimentam um mercado que espera crescer 55,3% até 2025, segundo uma projeção do relatório Global Payments Report, divulgado pela Worldpay from FIS. No Brasil, o setor pode avançar 95% nos próximos dois anos.

Nesse panorama, a cada dia surgem novos negócios digitais. De um lado, o fenômeno é positivo para o consumidor, mas de outro pode representar um desafio para as empresas do setor, por conta do aumento da competitividade digital.

Atentos a este fator, dois empresários brasileiros investiram em um software que visa ajudar qualquer empreendedor a vender on-line, tanto no e-commerce, quanto no infoproduto. Fernando Muniz e Leonardo Zanette, fundadores da Perfect Pay, contam que o Vega é um checkout pensado para negócios digitais.

“O software oferece integração com os maiores aplicativos do mercado e gateways de pagamento, além de landing page, conta multi-adquirente, relatórios de desempenho e outras soluções”, explica Muniz.

De acordo com o empresário, a ferramenta mira negócios digitais que buscam alta conversão e a concretização de um maior número de vendas – que chega a superar os 90%. Além disso, a plataforma oferece cadastro e configurações simples e rápidas para que o negócio já comece a vender no mesmo dia.

“Desenvolvemos uma ferramenta para gerenciar múltiplos negócios em uma única conta”, afirma Muniz. “A solução possui integração com o Shopify, Woocommerce, Active Campaing, Notazz, Astron Members, Hotzapp, entre outros aplicativos do mercado e gateways de pagamento”, detalha.

Segundo Zanette, o Vega foi desenvolvido para facilitar a criação da página de checkout de produtos e a integração dos links de checkout. “Com o software, é possível fazer a integração com o PIXEL, do Facebook, Google Ads e Analytics, TikTok, Pinterest, Kwai, Taboola, Uol Ads e Outbrain”, explica.

De acordo com o empresário, a ferramenta também oferece a integração com os principais gateways do mercado, como Appmax, Getnet, Iugu, Asaas, Mercado Pago e outros. “O checkout foi desenvolvido para atender a todas as possibilidades de negócio: produtos físicos, digitais, assinaturas e importados, apenas para citar alguns”, diz.

Além do mais, o software entrega um relatório completo, possui estrutura minimalista e fornece diversos recursos para alavancar as vendas. “Para disputar e sair na frente dos concorrentes, o Vega vem desenvolvendo novidades de peso, que serão divulgadas nos próximos meses”, afirma.

Para mais informações, basta acessar: https://vegacheckout.com.br/