FreeCô investe na maior campanha da sua história

* Por: DINO - 31 de março de 2023.

O FreeCô, bloqueador de odores sanitários, busca conquistar o interior paulista. A marca está investindo na maior campanha da sua história, voltada a uma das regiões com maior potencial econômico do país. Até o final do mês de abril, o conceito “Sem vergonha do nº2” deve chegar às TVs e casas do estado de São Paulo em diferentes ações.

A peça principal da campanha é um filme comercial onde uma dupla sertaneja é protagonista em cena. Em alusão ao slogan “Sem Vergonha do nº2”, o filme mostrará a importância da segunda voz da dupla. Além dessa ação, todo o enxoval de mídia abordará a mesma reflexão, aproveitando, ainda, datas comemorativas e comerciais.

Embora a campanha seja focada no interior paulista, entre as macrorregiões de Campinas e Ribeirão Preto, a intenção da marca é expandir a iniciativa a nível nacional por meio dos veículos digitais. “A expectativa é gerar awareness, ou seja, conhecimento da marca/produto e, consequentemente, aumentar o fluxo de clientes em loja, trazendo incremento de vendas de FreeCô nessas praças”, ressalta Adilson Batista, CMO da FreeBrands, empresa responsável pela FreeCô.

Para se ter uma ideia do potencial de consumo e vendas do interior de São Paulo, no terceiro trimestre de 2022, a economia paulista atingiu em valores correntes R$ 848 bilhões, crescimento de cerca de 15,3% em comparação ao mesmo período de 2021, que foi de R$ 735,5 bilhões. Desse total, a RMSP participa com pouco mais de R$ 418 bilhões. Em 2021, a Região Metropolitana de São Paulo permaneceu com a maior participação no total do PIB paulista, com 51,3%, seguida pela RA de Campinas (19,7%) e pela RA de São José dos Campos (5,5%). O PIB do Brasil em 2021, por exemplo, foi de R$ 8,9 trilhões.

A fim de impulsionar seu posicionamento durante a campanha, a marca aposta em um robusto mix de mídia composto de TV Aberta (EPTV, afiliada da Rede Globo), rádios, OOH (mídia Out Of Home – Eletromidia), patrocínio dos times da Inter de Limeira e do Santo André no Paulistão 2023, além de mídias digitais diversas, incluindo redes sociais. “Diga-se de passagem, em TV aberta, teremos nosso filme rodando nos programas de maior audiência, como Mais Você, Big Brother Brasil 23, entre outros”, destaca Adilson.

Além do investimento em comunicação, a campanha contará com grande empenho em trade marketing. O intuito é também ampliar a exposição dos produtos nos PDVs do interior paulista, com ativação por meio de promotores nas lojas e demais iniciativas.