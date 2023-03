Kioxia e Western Digital anunciam a mais nova memória 3D flash

Compartilhe Facebook

31 de março de 2023.

Demonstrando inovação contínua, a Kioxia Corporation e a Western Digital Corp. (NASDAQ: WDC) anunciaram hoje detalhes da sua mais nova tecnologia de memória 3D flash. Com a aplicação de tecnologia avançada em escala e de ligação de wafer, a memória 3D flash proporciona capacidade, desempenho e confiança excepcionais a um custo atrativo, o que a torna ideal para satisfazer as necessidades de crescimento exponencial de dados em toda uma ampla série de segmentos de mercado.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230330005848/pt/

“A nova memória 3D flash demonstra os benefícios da nossa forte parceria com a Kioxia e nossa liderança combinada em inovação”, afirmou Alper Ilkbahar, vice-presidente sênior de tecnologia e estratégia da Western Digital. “Ao trabalhar com um plano de ação comum em P&D e investimento contínuo em P&D, conseguimos produtizar essa tecnologia fundamental antes do prazo e entregar soluções de alto desempenho e eficiência de capital”.

A Kioxia e a Western Digital reduziram o custo ao introduzir vários processos e arquitetura únicos, permitindo avanços contínuos em dimensionamento lateral. Esse equilíbrio entre dimensionamento vertical e lateral produz uma capacidade maior em um molde com menos camadas a um custo otimizado. As empresas também desenvolveram uma tecnologia inovadora de CBA (CMOS diretamente ligadoàmatriz), na qual cada wafer CMOS e wafer de matriz de células são fabricados separadamente em sua condição otimizada e depois ligados uns aos outros para proporcionar melhor densidade de bits e maior velocidade NAND I/O.

“Através da nossa parceria exclusiva de engenharia, lançamos com sucesso a oitava geração de BiCS FLASHTM com a maior1 densidade de bits do setor”, afirmou Masaki Momodomi, diretor de tecnologia da Kioxia Corporation. “Estou contente com o início das remessas de amostras da Kioxia para clientes limitados. Ao aplicar a tecnologia de CBA e inovações de dimensionamento, avançamos nosso portfólio de tecnologias de memória 3D flash para serem usadas em uma série de aplicações centradas em dados, incluindo smartphones, dispositivos de IoT (internet das coisas) e centrais de dados”.

O 3D flash de 218 camadas utiliza célula de nível triplo (TLC) de 1 TB e célula de nível quádruplo (QLC) com quatro planos e apresenta tecnologia inovadora de redução lateral para aumentar a densidade de bits em mais de 50%. Seu NAND I/O de alta velocidade a mais de 3,2 GB/s, uma melhora de 60% com relaçãoàgeração anterior, combinados com um desempenho de escrita de 20% e melhora da latência de leitura, acelerarão o desempenho geral e a usabilidade aos usuários.

Sobre a Kioxia

A Kioxia é líder mundial em soluções de memória, dedicada ao desenvolvimento, produção e venda de memória flash e unidades de estado sólido (SSD). Em abril de 2017, sua predecessora Toshiba Memory foi desmembrado da Toshiba Corporation, a empresa que inventou a memória flash NAND em 1987. A Kioxia está comprometida em melhorar o mundo com suas memórias, oferecendo produtos, serviços e sistemas que criam opções para os clientes e valor baseado na memória para a sociedade. A inovadora tecnologia de memória flash 3D da Kioxia, chamada BiCS FLASH™, está moldando o futuro do armazenamento em aplicativos de alta densidade, incluindo smartphones avançados, PCs, SSD, indústria automotiva e data centers.

Sobre a Western Digital

A Western Digital está em uma missão para liberar o potencial dos dados aproveitando a possibilidade de usá-los. Com franquias de memória flash e HDD e o apoio dos avanços nas tecnologias de memória, criamos inovações revolucionárias e soluções poderosas de armazenamento de dados que possibilitam a realização das aspirações do mundo. Como elemento central dos nossos valores, reconhecemos a urgência de combater a mudança climática e nos comprometemos com metas ambiciosas de redução de carbono aprovadas por meio da iniciativa Science Based Targets. Saiba mais sobre a Western Digital e as marcas Western Digital®, SanDisk® e WD® em www.westerndigital.com.

Declarações prospectivas

Este comunicadoàempresa contém declarações prospectivas conforme o significado das leis federais de títulos e valores mobiliários dos EUA, incluindo declarações sobre expectativas quanto a disponibilidade, produção, recursos, desempenho, confiabilidade, eficiência e impacto da nossa tecnologia de memória 3D flash de próxima geração e produtos usando tal tecnologia. Essas declarações prospectivas se fundamentam nas atuais expectativas da gerência e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem levar os resultados efetivos a divergir significativamente dos que estão expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Os riscos e incertezas significativos que poderiam levar os resultados efetivos a divergir significativamente dos expressos ou implícitos nas declarações prospectivas incluem: volatilidade nas condições econômicas globais; respostas futuras e efeitosàpandemia de COVID-19 ou outras crises de saúde global similares; impacto dos negócios e condições de mercado; o resultado e impacto da nossa constante análise estratégica, inclusive no que diz respeito a relações com clientes e fornecedores, restrições regulatórias e contratuais, volatilidade de preço de ações e a realocação da atenção da gerência causada por operações e oportunidades contínuas de negócios; impacto de produtos e preços concorrentes; nossas atividades de desenvolvimento e lançamento de produtos com base em novas tecnologias e expansão em novos mercados de armazenamento de dados; riscos associados a iniciativas de redução de custos, reestruturações, aquisições, alienações, fusões, joint ventures e nossos relacionamentos estratégicos; dificuldades ou atrasos na fabricação ou outras interrupções da cadeia de suprimentos; contratação e retenção de funcionários-chave; nosso nível substancial de endividamento e outras obrigações financeiras; mudanças nos nossos relacionamentos com clientes-chave; interrupções nas operações causadas por ataques cibernéticos ou outros riscosàsegurança dos sistemas; ações de concorrentes; riscos associadosàconformidade com as mudanças nos requisitos legais e regulatórios e o resultado de processos judiciais; e outros riscos e incertezas listados nos documentos arquivados pela empresa na Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, “SEC”) dos EUA, incluindo o Formulário 10-K da empresa arquivado na SEC em 25 de agosto de 2022, para qual sua atenção é direcionada. Não se deve depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que se referem somenteàdeste documento, e a empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar essas declarações prospectivas para refletir novas informações ou eventos, exceto na medida exigida por lei.

©2023 Kioxia Corporation ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

©2023 Western Digital Corporation ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Western Digital, o design da Western Digital e a logomarca Western Digital são marcas registradas ou marcas comerciais da Western Digital Corporation ou de suas afiliadas nos EUA e/ou em outros países. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

1 Fonte: De 30 de março de 2023. Pesquisa da Kioxia.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato:

Contato da Kioxia:



Kota Yamaji

Relações Públicas da Kioxia

81-3-6478-2319

[email protected]



Contatos da Western Digital:



Robin Schultz

Relações Públicas da Western Digital

1-408-573-5043

[email protected]



T. Peter Andrew

Relações com Investidores da Western Digital

1-949-672-9655

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE