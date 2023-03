Livro aborda o Outsourcing como ferramenta da gestão

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 31 de março de 2023.

Desde de 2017, quando o marco legal para a terceirização de atividades foi sancionado no Brasil, através da Lei nº 13.467 (Lei da Terceirização), o tema ganhou força no país, mesmo oitenta anos depois da Teoria da Firma, proposta pelo economista britânico Ronald Coase, em 1937. O autor emitiu a provocação aos empreendedores e gestores: “Fazer ou comprar?”, fomentando assim uma análise mais pragmática sobre a decisão de subcontratar determinada atividade ou produto versus produzi-la.

Dessa forma, seguindo esse panorama, Henrique de Castro Neves escreveu o livro “Fazer ou Comprar? como o Outsourcing pode melhorar os resultados financeiros de sua empresa”, publicado pela Editora Dialética, em março deste ano, onde propõe uma exploração acentuada ao que é outsourcing e seus desdobramentos e aplicabilidades. Com ampla base teórica na literatura nacional e estrangeira, o outsourcing é um termo comumente utilizado, mesmo no Brasil, por contemplar a terceirização de atividades ou processos, e não só pessoas.

Henrique de Castro Neves atua como empreendedor, consultor e professor, tendo também passagem como executivo, possui PhD em ciências econômicas aplicadas, onde trabalhou o tema com profundidade em sua tese de doutorado, aplicando a teoria da conversão dos gastos fixos em variáveis.

No livro são mapeados não só a Teoria de Coase e suas repercussões, mas também questões estrategicamente sinérgicas, tais como contabilidade e finanças corporativas, passando pelo Código Tributário Nacional, além de apresentar os pontos fortes e fracos da subcontratação, como exemplos de sucesso e fracasso na terceirização, evidenciando os acertos e prevenindo possíveis erros, finalizando a obra com exemplos de aplicação do outsourcing através de estudos de casos realizados pelo autor.

Para o autor, inúmeras variáveis tornam o planejamento para adoção do outsourcing uma opção que pode ser considerada pelas organizações. “Por exemplo, para empresas tributadas no Lucro Real os ganhos podem ser ainda maiores, pois existe a previsão legal de aproveitamento de crédito tributários estaduais e federais dos gastos ligados a atividades operacionais, incluindo terceirização ou locação”, explica Henrique.

O livro está disponível nas versões física e digital (eBook), e pode ser encontrado em marketplaces e livrarias, ou diretamente do site da Editora Dialética.