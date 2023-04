Projeção aponta crescimento de R$ 185 bilhões do comércio eletrônico para 2023

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 31 de março de 2023.

As previsões para o setor de comércio eletrônico no Brasil em 2023 são animadoras. Conforme a pesquisa feita pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABcomm), o mercado de e-commerce deve atingir o crescimento de R$ 185,7 bilhões neste ano. A pesquisa também aponta que o valor do ticket médio pode subir de R$ 247 do ano anterior para R$ 470 por cada compra realizada, enquanto a projeção de pedidos é de 395,1 milhões e o número de compradores chegará a 87,8 milhões.

Com os avanços da tecnologia para internet, somado aos novos hábitos adquiridos durante a pandemia da Covid-19, o comércio eletrônico conquistou um espaço importante no mercado brasileiro. Diante da nova realidade de consumo, um mercado mais acirrado e clientes cada vez mais exigentes, as compras online se tornaram tendência no Brasil e parecem ser um caminho sem volta para empresas de todos os portes e nichos.

Os últimos dados divulgados pela Retail X, sobre e-commerce na América Latina, indicam que em 2022 o país atingiu o maior crescimento no continente. Foram cerca de US $8,1 bilhões em vendas na comparação ao ano anterior. Já a pesquisa feita pela companhia alemã Statista, aponta o Brasil no topo do ranking de comércio eletrônico no mundo, com taxa de crescimento de 14,63% de 2023 a 2027.

Tamanho crescimento dos pedidos pela internet, aumenta expressivamente a demanda e chama a atenção de especialistas e empresas que atuam na área de logística. Segundo o fundador da Datafrete, empresa de tecnologia especializada em gestão de frete, Marcelo Soccol, as companhias precisam olhar atentamente para a questão da logística por conta do grande número de demandas.

“A logística de e-commerce não é apenas o serviço de entrega, vai muito além disso. Ela é um conjunto de processos que vai desde o planejamento de estoque, armazenamento até a política de troca e devoluções”, afirma o especialista.

Soccol também ressalta que o processo de logística é capaz de fazer a diferença quando se trata de um mercado muito competitivo como é o de compras online hoje em dia. “É importante lembrar que a logística tem um papel fundamental no crescimento de uma empresa. Ela é a área que se responsabiliza por todo o caminho que um produto percorre, desde o fornecedor até o consumidor final”, destaca.

Setor de Embalagens cresce devido ao aumento no comércio digital

O setor de embalagens obteve crescimento além do PIB nos últimos anos, muito por conta do aumento de vendas online no país. Conforme números da Empapel (Associação Brasileira de Embalagens de Papel), as perspectivas do setor para 2023 são positivas, tendo um crescimento estimado de 3% a 3,5%.

Indo ao encontro desse aumento, com o objetivo de agregar mais valor à experiência do consumidor e se diferenciar da concorrência, muitas companhias estão investindo em caixas personalizadas. Muitas pesquisas alegam que a qualidade do serviço é um dos principais fatores levados em conta pelos consumidores, e incluindo.

Expectativa alta para os próximos quatro anos

A prova de que o e-commerce vem se popularizando de maneira acelerada são os dados apontados pela pesquisa da ABcomm, projetando que o comércio eletrônico continuará em alta até 2027. O estudo da associação indica que em 2024 o faturamento será de R$205 bilhões e de R$ 225 bilhões em 2025. Para os anos de 2026 e 2027, os valores devem alcançar, respectivamente, a faixa de R$ 248 bilhões e R$ 273 bilhões.

Todos esses números alertam os empreendedores e varejistas para um desafio. É necessário, cada vez mais, que estratégias e planos sejam elaborados para atender a grande quantidade de pedidos do mercado com eficiência, além de atrair consumidores em um cenário de alta competitividade.