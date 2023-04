Treinamentos gratuitos sobre gestão fabril são disponibilizados em plataforma

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 31 de março de 2023.

A empresa de tecnologia para gestão de indústrias, Nomus, lançou uma plataforma de cursos gratuitos, a Universidade Nomus, voltada para gestores, colaboradores do meio industrial e universitários de todo o país. Ela disponibiliza treinamentos, palestras e outros materiais a respeito de gerenciamento de fábricas, principalmente com foco nos assuntos relacionados à produção.

Dentre os temas abordados nos conteúdos disponíveis, estão “PCP na fabricação de máquinas e equipamentos”, “Construindo a engenharia dos seus produtos” e o webinar “8 Controles Essenciais da Indústria Lucrativa”. Também está hospedado na Universidade Nomus o Gestão da Produção na Prática (GPP), um programa gratuito desenvolvido em parceria com universidades de todo o país que visa o aprendizado de alunos de graduação e cursos técnicos para que possam ser praticados conceitos vistos em sala de aula dentro de um sistema ERP através da simulação das rotinas de uma indústria.

Ao participar do programa GPP, o aluno recebe uma palestra com especialista sobre como o conhecimento em ERP pode destacar sua carreira, acesso à universidade corporativa para treinamento e acesso ao software ERP Industrial durante o período de um semestre letivo. São realizadas atividades do dia a dia de uma fábrica, supervisionadas pelo professor parceiro, como emissão de ordem de produção, criação da engenharia do produto e movimentação de estoque, entre outras.

Para a responsável pelo controle da plataforma, Adriana Mariano, a iniciativa da Universidade Nomus visa simplificar conceitos técnicos que, frequentemente, são vistos apenas em teoria ou linguagem pouco objetiva acerca da gestão do processo de transformação em indústrias. “É uma área com demanda para a qualificação das pessoas, porém há uma variedade de conteúdos superficiais ou que mostram um ângulo pouco prático da aplicação de conceitos complexos, e isso dificulta o aprendizado. Buscamos facilitar a compreensão de quem busca se atualizar ou aprender mais sobre o cotidiano de uma fábrica através de tópicos mais próximos da realidade”, comentou.

Os interessados em receber o acesso aos treinamentos disponibilizados na universidade corporativa devem enviar uma solicitação para o email [email protected] e, na sequência, receberão retorno com seu login individual.