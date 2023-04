Demanda por impressoras multifuncionais tem crescido nos últimos anos

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 3 de abril de 2023.

Com a crescente demanda por soluções mais práticas e eficientes no ambiente corporativo e doméstico, as impressoras multifuncionais têm se consolidado como uma opção cada vez mais popular entre os consumidores. Análise do mercado feita pela consultoria Mordor Intelligence, aponta essa tendência em nível global. Esses equipamentos combinam diversas funcionalidades em um único dispositivo, permitindo imprimir, digitalizar e copiar com facilidade e rapidez.

Entre as características das impressoras multifuncionais estão a redução de custos e de espaço físico. Ao optar por um equipamento que realiza diversas funções em um único dispositivo, as empresas e residências podem economizar dinheiro e espaço, uma vez que não precisam comprar e instalar vários equipamentos separados. Além disso, as impressoras multifuncionais podem ser uma opção mais sustentável, uma vez que contribuem para a redução do consumo de energia e de suprimentos, como toners e cartuchos de tinta.

Outro ponto a se destacar é a crescente demanda por impressoras multifuncionais para uso residencial. “Essa tendência também pode ser observada no Brasil, onde muitas pessoas estão investindo em equipamentos multifuncionais para imprimir documentos, digitalizar imagens e fazer cópias sem sair de casa”, explica Patrícia Lima, diretora comercial da linha de bens de consumo da Elgin, que produz a linha de impressoras Pantum.

Em resumo, as impressoras multifuncionais vêm se consolidando como uma opção cada vez mais popular no mercado brasileiro, tanto para uso empresarial quanto residencial. Com diversas funcionalidades em um único dispositivo, esses equipamentos oferecem praticidade, economia e sustentabilidade para empresas e consumidores.