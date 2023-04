Empresas apostam na Automação de Processos Robóticos

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 3 de abril de 2023.

Tarefas humanas que se repetem muitas vezes – sendo ora baseadas em regras, ora regidas por condições específicas – podem ser automatizadas por softwares. Nesta ação, conhecida como Automação de Processos Robóticos (RPA, na sigla em inglês), as empresas buscam economizar tempo e dinheiro, além de aumentar sua produtividade.

Esta tecnologia foi indicada por 20% dos tomadores de decisão em TI como uma das com maior potencial para mudar operações de negócios nos próximos três a cinco anos, segundo pesquisa CIO Tech Poll, uma pesquisa internacional da CIO, com quase 300 profissionais da América do Norte, Europa, África e Ásia.

“A tecnologia executa exatamente o trabalho de uma pessoa – como por exemplo a inserção ou extração de informações e dados num sistema – e possibilita que uma função ou atividade seja executada 24×7, aumentando a eficiência, reduzindo custos e mitigando falhas e erros de processo”, conta Deyvid Sousa, engenheiro e especialista em arquitetura de sistemas.

Ao longo dos últimos anos, presenciou-se uma adoção acelerada dessa tecnologia em diversas indústrias, possibilitando aumento da produtividade e qualidade do trabalho. A integração com diferentes sistemas corporativos pode ocorrer através de diferentes formas, dependendo do tipo de sistema envolvido, requisitos de integração e recursos disponíveis.

Sousa indica alguns métodos de integração: via API, possibilitando a interação e troca de dados entre os diferentes sistemas; screen scraping, para sistemas que não possuem API; database integration; web services Integration; integração de Middleware, operação entre diferentes sistemas numa camada intermediária; e integração de mensagem, criação e realização de integração de diferentes sistemas para tratar as respectivas mensagens.

Integração com outros sistemas

A RPA pode ser aplicada de diversas formas em uma empresa, incluindo ERPs (Sistemas de gestão integrados) e CRM (Sistemas de gestão de relacionamento com o cliente). A intenção é obter agilidade e economia de tempo no dia-a-dia da empresa.

“Se você considerar que as tarefas e processos são rigorosamente cumpridos, você já percebe aí a melhoria da qualidade das ações e informações e aumento da produtividade”, diz Sousa. “Essas integrações permitem também redução de custo e melhoria da experiência do cliente com a realização automatizada de atividades como envio de informações, consultas automáticas, processamento de ordens, e viabiliza a escalabilidade do negócio”, completa Sousa.

