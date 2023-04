NetApp Designa Haiyan Song como Vice-Presidente Executiva e Diretora Geral de Negócios CloudOps

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 3 de abril de 2023.

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), uma empresa internacional de software centralizada em dados e liderada por nuvem, deu hoje as boas-vindas a Haiyan Song como o novo vice-presidente executiva e diretora geral de seus negócios de operações em nuvem (CloudOps). Song traz consigo uma ampla experiência e especialização no setor, tendo atuado mais recentemente como vice-presidente executiva e diretora geral de segurança e nuvem distribuída na F5.

Em seu novo cargo, Song irá atuar como membro-chave da equipe de liderança executiva e se reportar diretamente ao diretor executivo da NetApp, George Kurian. Song será responsável por liderar os negócios CloudOps da NetApp, que oferece soluções e serviços inovadores que permitem que as organizações aproveitem o poder e o enorme potencial da nuvem para impulsionar resultados comerciais. Ela irá trabalhar em estreita cooperação com os clientes, parcerias e equipes internacionais de produtos da NetApp para expandir a liderança híbrida e em várias nuvens da NetApp.

“Estamos animados em dar as boas-vindas a Haiyan na equipe da NetApp”, disse George Kurian, diretor executivo da NetApp. “Sua experiência altamente relevante e bem-sucedida bem como seu profundo conhecimento do mercado de nuvem, dados e segurança serão inestimáveisàmedida que continuamos ajudando nossos clientes a navegar pelas complexidades de suas jornadas em várias nuvens.”

Antes de ingressar na F5, Song ocupou funções de liderança sênior na Splunk e na HPE, bem como diversos cargos de liderança em engenharia em empresas de gerenciamento de banco de dados e comércio eletrônico. Ao longo de sua carreira, Song foi creditada ao implementar iniciativas transformadoras que melhoraram a postura competitiva e aumentaram a receita em áreas estratégicas de negócios. Ela tem mestrado em ciência da computação pela Florida Atlantic University, estudou na Tsinhua University, na China, e concluiu o Programa de Executivos de Negócios da Stanford University Graduate School.

“Estou empolgada por fazer parte da NetApp e liderar os esforços da empresa para ser uma parceria estratégica e operacional dos clientes em sua jornadaànuvem e na nuvem”, disse Haiyan Song, vice-presidente executiva e diretora geral de CloudOps na NetApp. “A nuvem é um facilitador chave para o novo mundo digital impulsionado por dados e IA, mas organizações de todos os portes ainda vêm enfrentando as complexidades de desenvolver e operar em ambientes de várias nuvens. Estou na expectativa de trabalhar com a equipe talentosa da NetApp, a fim de oferecer soluções inovadoras para ajudar os clientes a gerenciar melhor esta complexidade e liberar todo o potencial da nuvem.”

Sobre a NetApp

A NetApp é uma empresa internacional de software centralizada em dados e liderada por nuvem, que capacita as organizações a liderar com dados na era da transformação digital acelerada. A empresa fornece sistemas, software e serviços de nuvem que permitem que seus aplicativos sejam executados de modo otimizado da central de dadosànuvem, estejam eles desenvolvendo em nuvem, migrando para a nuvem ou criando suas próprias experiências como em nuvem no local. Com soluções que funcionam em diversos ambientes, a NetApp ajuda as organizações a criar sua própria malha de dados e entregar com segurança dados, serviços e aplicativos certos às pessoas certas, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas relacionadas em www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230403005303/pt/

Contato:

Contato de imprensa:



Chris Drago

NetApp

1 (831) 900-8889

[email protected]

Contato com investidores:



Kris Newton

NetApp

1 (408) 822-3312

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE