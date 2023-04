RevBits ganha Globee Cybersecurity Awards 2023 em diversas soluções e categorias

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 3 de abril de 2023.

RevBits, ganhadora em sete categorias do Globee Cybersecurity Awards® 2023, continua promovendo o estado das soluções de segurança cibernética. O Globee Awards reconhece os principais provedores do mundo por seu desempenho organizacional, inovações, produtos e serviços, liderança, iniciativas e muito mais.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230403005015/pt/

RevBits a 2023 Globee Cybersecurity Grand Winner. (Graphic: Business Wire)

A RevBits sente o prazer de receber sete prêmios em diversas categorias.

Prêmios a nível de empresa:

Vencedor do Grande Troféu RevBits



Bronze | Diretor de Tecnologia de Segurança Cibernética do Ano Mucteba Celik, Diretor de Tecnologia na RevBits



Prêmios a nível de produto:

Ouro | Melhor Consolidador de Soluções de Segurança Cibernética Plataforma de Inteligência Cibernática RevBits



Ouro | Controle de Acesso Privilegiado, Segurança e Gerenciamento Gerenciamento de Acesso Privilegiado RevBits



Prata | Detecção de Estágio Final, Visibilidade e Resposta Segurança de Estágio Final e EDR RevBits



Bronze | Segurança e Gerenciamento de E-mails Segurança de E-mails RevBits



Bronze | Segurança de Confiança Zero Rede de Confiança Zero RevBits



“É gratificante perceber que nossa empresa, pessoas e produtos permanecem na vanguarda para fazer diferença em um mercado saturado, onde é extremamente difícil distinguir entre declarações de marketing espetaculares, mas infundadas, e valor real proporcionado”, disse David Schiffer, Diretor Executivo. “Estamos realmente orgulhosos de possuir os diferenciadores tecnológicos e patentes dos EUA para cumprir de fato nossa promessa de proteção superior a nossos clientes. Qualquer pessoa pode acessar nosso site, testar nossos produtos e experimentar a diferença em primeira mão.”

“A inovação está no centro de tudo o que fazemos”, disse Mucteba Celik, Diretor de Tecnologia. “Provavelmente temos a mais vasta cobertura que qualquer provedor de software de segurança cibernética no mercado. E ainda assim, cada um de nossos produtos possui características inovadoras e exclusivas que destacam os mesmos de outras soluções convencionais. Temos uma cobertura mais ampla com produtos superiores. Mais uma vez é gratificante ver isto validado pelos especialistas.”

Sobre a RevBits

A RevBits é uma líder em segurança cibernética que oferece novos níveis de QI de segurança, com uso de análise comportamental, inteligência artificial e aprendizagem automática mediante sua Cyber Intelligence Platform (CIP). A CIP da RevBits é uma plataforma extensível que pode ser conectada a Syslog, LogRhythm, Splunk, SIEM e outras plataformas de segurança e gerenciamento de registros. O painel integrado, ou aplicativo móvel, permite que um diretor de segurança da informação veja o status de todos os principais componentes dentro de sua defesa cibernética.

A RevBits está levando a segurança cibernética ao próximo nível, inovando novos recursos com diversas tecnologias patenteadas, a fim de garantir nossa vantagem competitiva. A RevBits elimina lacunas de segurança entre produtos isolados que não podem integrar, correlacionar ou analisar alertas, registros, eventos ou análises comportamentais não relacionados. A tecnologia patenteada da RevBits inclui os melhores módulos de segurança cibernética da categoria e oferece proteção superior ao trabalhar em conjunto de modo integrado.

A RevBits tem sede em Mineola, NY, com escritórios em Princeton, NJ; Boston, MA; Houston, TX; Antuérpia, Bélgica; e Londres, Inglaterra. Para mais informação sobre a RevBits, acesse www.revbits.com/about.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230403005015/pt/

Videos:

https://mms.businesswire.com/media/20230403005015/pt/1747969/19/RevBits_CIP_-_Cyber_Intelligence_Platform_Overview.mp4

Contato:

Neal Hesterberg

Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios

RevBits

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE