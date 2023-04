Seguros de linhas financeiras crescem 19,24% em 2022

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 3 de abril de 2023.

De acordo com o Painel de Inteligência do Mercado de Seguros, elaborado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), órgão regulador do setor, as apólices do segmento de linhas financeiras registraram crescimento de 19,24% até novembro de 2022. O total de prêmios emitidos ultrapassa os R$ 25,1 bilhões e o índice de sinistralidade é de 34,07%.

Os seguros de linhas financeiras asseguram o cumprimento de obrigações, sejam elas contratuais, não contratuais ou judiciais. Neste segmento estão inclusos os Seguros Garantia, Seguros de Crédito e Seguros de Responsabilidade Civil.

Esse nicho é extremamente relevante para as seguradoras, assim como instituições ligadas a bancos e financeiras. Prova disso é que praticamente todas as companhias em operação no mercado brasileiro atuam neste ramo.

“Os seguros de linhas financeiras visam proteger, por exemplo, comerciantes que tenham valores a receber e fazem negociações a prazo. No caso das proteções para Garantia, elas asseguram o cumprimento de todas as cláusulas previstas em um contrato de prestação de serviços ou fornecimento de bens”, explica Guilherme Silveira, CEO da Genebra Seguros. “Já as apólices de Responsabilidade Civil protegem os negócios em relação a imprevistos que possam acontecer dentro de uma empresa ou organização, afetando terceiros e gerando possíveis indenizações”, completa o executivo.

Ranking das companhias que atuam em Linhas Financeiras

Na lista abaixo, estão listadas as dez principais companhias seguradoras em market share no mercado de seguros de Linhas Financeiras, segundo as estatísticas da Susep até o 11º mês de 2022:

Pottencial Seguradora – (12,65% de participação no mercado);

Junto Seguros – (10,72% de participação no mercado);

MAPFRE Seguros – (6,91% de participação no mercado);

Chubb Seguros – (4,75% de participação no mercado);

Fairfax Brasil (FF Seguros) – (4,70% de participação no mercado);

Too Seguros – (4,56% de participação no mercado);

Swiss Re – (4,50% de participação no mercado);

Bmg Seguros – (4,07% de participação no mercado);

Austral Seguradora – (3,75% de participação no mercado);

Bradesco Auto/RE – (3,69% de participação no mercado).

Especialistas recomendam que o consumidor tenha o auxílio especializado de um corretor de seguros. Este profissional atua de maneira consultiva, compreendendo os riscos dos contratos e negociando as melhores condições para a proteção de empresas, negócios e até mesmo órgãos públicos.